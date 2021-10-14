Скільки днів треба працювати в Україні й інших країнах, щоб заробити на iPhone 13 Pro [Інфографіка]

Фахівці Picodi опублікували щорічний жартівливий «Індекс айфона» за 2021 рік — у своєму дослідженні автори порівняли вартість iPhone 13 Pro на 128 ГБ із середньою зарплатою в різних країнах і підрахували, як довго повинні працювати жителі цих країн, щоб дозволити собі новий телефон від Apple.

Індекс iPhone — щорічний рейтинг співвідношення вартості iPhone до середньої зарплати, який складають аналітики Picodi з 2018 року. У своїх розрахунках вони використовують відкриті статистичні дані про розмір середньої заробітної плати й відштовхуються від того, що в місяці в середньому 21 робочий день. Методика Picodi не враховує диференціацію та все інше. Але, як вже неодноразово зазначалося, тут варто розуміти, що такі дослідження проводяться просто заради забави, і їх цінність полягає в піднятті настрою.

В Україні офіційна ціна iPhone 13 Pro в базовій комплектації (128 ГБ) — 37 499 грн. Як і торік, в комплекті немає ні зарядного пристрою, ні навушників. Лише у Франції місцеве законодавство змушує Apple додавати в коробку з телефоном навушники, а Бразилія готується виписати компанії із Купертіно новий штраф за продаж iPhone без зарядки.

Згідно з останніми даними Держстату середньомісячна заробітна плата в Україні становить ₴13 997 (₴11 268 на руки). Виходить, щоб купити новий флагман від Apple — iPhone 13 Pro, середньостатистичний українець повинен працювати 69,9 дня (за умови, що відкладає всі зароблені гроші). У порівнянні з торішнім індексом результат України покращився на 17,1 дня.

Так виглядав Індекс iPhone в Україні в попередні роки:

А ось новий рейтинг повністю:

Швидше за всіх на новий айфон зароблять жителі Швейцарії — всього за 4,4 дня. Середньостатистичний американець зможе дозволити собі новинку, відпрацювавши 5,9 дня, а австралієць і люксембуржець — 6,4 дня.

Серед країн, в яких новинка вже є у продажу, гірші результати у Туреччини, адже там iPhone 13 Pro (128 ГБ) дорівнює 92,5 трудодням. Друге і третє місце з кінця займають Філіппіни і Бразилія — 90,2 і 79,2 дня відповідно