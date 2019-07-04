Snapdragon 712, 32-Мп фронтальная камера, тройная основная и аккумулятор на 5000 мА•ч. Представлен смартфон Vivo Z1 Pro





Vivo — один из самых популярных смартфонных брендов в Китае, наравне с Xiaomi и Huawei. Как мы недавно сообщали, он находится в шаге от выхода на рынок Украины. На этой неделе дебютировал очередной новый смартфон Vivo Z1 Pro, который представляется достаточно интересным по соотношению цены и параметров аппаратом. Он оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой F/2,0. Причем эта камера врезана в активную область дисплея в левой верхней его части. Также смартфон получил тройную основную камеру, но обо всем по порядку.

Габариты смартфона составляют 162,4х77,3х8,9 мм при массе 201 г.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 712, он получил ЖК-дисплей IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти.

Vivo Z1 Pro получил вертикально ориентированную тройную камеру на задней панели с сенсорами изображения разрешением 16, 8 и 2 Мп, а также объективами с диафрагмой F/1,78, F/2,2 и F/2,4 соответственно. В привычном месте на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.

В качестве операционной системы выступает FunTouch 9 на базе Android 9 Pie с новыми программными функциями повышения производительности, такими как Cooling и Game Turbo. Кроме того, есть специальный игровой режим Ultra Game, обеспечивающий объемный звук и тактильную игровую обратную связь во время игровых сессий. Также среди особенностей значится функция, отслеживающая источник звука на экране и корректирует, чтобы создать впечатление, что звук исходит прямо от объектов. Это должно помочь повысить навыки в таких играх, как PUBG Mobile.

Vivo Z1 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Кроме того, устройство можно использовать как мобильный аккумулятор для зарядки других гаджетов.

Смартфон доступен в цветах Sonic Black, Sonic Blue и Mirror Black по цене $217 за базовую версию 4/64 ГБ, тогда как вариант 6/128 ГБ стоит $261. Купить новинку можно будет с 11 июля на сайте vivo или в онлайн-магазине Flipkart.

Источник: GSM Arena