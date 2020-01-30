Сьогодні Українській Вікіпедії виповнилось 16 років, за цей період створено майже мільйон статей [інфографіка]





30 січня 2004 року була створена перша стаття в українському розділі онлайн-енциклопедії, відтоді традиційно святкується започаткування української Вікіпедії, якій сьогодні виповнюється 16 років. З нагоди свята «Вікімедіа Україна» публікує статистику про українськомовний розділ енциклопедії: поточну кількість відвідувачів і активних дописувачів, дані про нові та найпопулярніші статті, а також про місце української Вікіпедії серед інших мовних розділів.

За 2019 рік український розділ енциклопедії доповнився понад 95 тисячами статей і зібрав майже 708 мільйонів переглядів зі 124 мільйонів унікальних пристроїв. Наразі українська Вікіпедія налічує понад 985 тисяч статей — у форматі друкованої енциклопедії це дорівнювало б приблизно 287 книжок.

Український розділ посідає 17 місце у світі з-поміж усіх 299 мовних розділів, що існують в онлайн-енциклопедії. Одразу за українською, на 18 місці, знаходиться Вікіпедія перською мовою, а на 16 сходинці — португальська. Англійська Вікіпедія, яка цього місяця подолала позначку у 6 мільйонів статей, очолює список лідерів.

Вперше за 10 років змінились топ-3 найпопулярніших статей, а також з’явилася перша стаття в історії українськомовного розділу, що подолала позначку в мільйон відвідувань за рік. Минулоріч «Перехід церковних громад до ПЦУ» побила рекорд відвідуваності, отримавши понад мільйон переглядів у 2019 році. Водночас стаття про президента України Володимира Зеленського посіла другу сходинку у списку найпопулярніших, а на третій позиції опинилась стаття про Україну, яка більше 10 років була лідеркою за відвідуваністю.

Наразі в українській Вікіпедії майже 5 тисяч активних користувачів і користувачок. Серед них 46 адміністраторів і 481 патрульний, що перевіряють статті та слідкують за дотриманням правил у Вікіпедії.

Джерело: Вікімедіа Україна