Сомнительные перспективы Intel на рынке видеокарт или Что пошло не так с разработкой GPU Arc

Официальная история актуальных видеокарт Intel началась, без малого, год назад. В августе 2021 года компания представила торговую марку Intel Arc, архитектуру графических процессоров Alchemist (ранее известных как DG2), заявила о конкуренции своих решений с NVIDIA и AMD, а также о выходе видеокарт Arc в первом квартале 2022 года. Развитие линейки графических карт Intel по состоянию на третий квартал этого года порождает слухи о серьезной задержке или даже полной отмене выпуска следующих моделей, которые заслуживают детального разбора.

Реальное положение дел с выходом видеокарт Intel Arc

Компания действительно анонсировала новое поколение графики в начале 2022 года, и на текущий момент состояние дел следующее:

в первом квартале состоялся «бумажный» запуск графических процессоров для ноутбуков;

во втором квартале Intel не удалось догнать широко доступные настольные модели конкурентов;

в июле у обозревателей появились дискретные видеокарты Intel Arc A380 и даже Intel Arc A750;

компания открыто заявила о проблемах с драйверами и неудовлетворительной поддержке старых версий DirectX;

партнеры Intel расстроены из-за задержек поставок и отсутствия обратной связи

графическое подразделение сделало свой вклад в общее падение доходов компании.

Основываясь на перечисленном, инсайдерской информации и собственных догадках, видеоблогер Moore’s Law is Dead делает ряд выводов:

графическое подразделение Intel не до конца честно с потребителям, партнерами и даже другим сотрудникам компании;

архитектура Alchemist первого поколения имеет фундаментальные недостатки, ограничивающие производительность;

Intel ведет внутренние обсуждения о прекращении выпуска графических процессоров Arc после выхода архитектуры Battlemage (второго поколения).

Производители видеокарт не располагают планами Intel о датах выпуска графических процессоров. В то же время вице-президент Intel по графике Раджа Кодури публично заявил, что «мы очень привержены нашей дорожной карте», «в этом квартале мы получим больше обновлений» и «четыре новые линейки продуктов к концу года».

В Intel упустили благоприятную рыночную ситуацию, связанную с дефицитом видеокарт. Сейчас десктопные решения широко доступны в разнообразии, а цены на них серьезно снизились. На этом фоне несложно увидеть неблагоприятное положение видеокарт Intel по соотношению цены и качества.

Доступность и особенности линейки Intel Arc

В конце марта 2022 года Intel удалось анонсировать пару недорогих графических процессоров серии 300 для ноутбуков. При этом реальное количество ноутбуков с такой графикой невелико, они доступны не во всех регионах.

Настольная видеокарта Intel Arc A380 появилась в Китае и была протестирована рядом обозревателей, а Youtube-канал Gamers Nexus протестировал и Intel Arc A750.

В обоих случаях карты едва догоняли конкурентов, а авторы обзоров столкнулись со следующими особенностями:

однозначно позитивной характеристикой карт Intel стала поддержка аппаратного ускорения видео кодеком AV1, чего нет пока у Nvidia и AMD;

производительность в играх оказалась «безумно непостоянной», с резкими перепадами между играми;

Intel Arc A380 шла в тестах на равных с адаптерами, которым уже несколько лет;

производительность Arc хуже в старых играх без поддержки API DirectX 12 или Vulkan;

производительность графического процессора снижается при использовании с ОЗУ без изменяемого размера базовой адресной памяти (Resizable BAR, ReBAR, Smart Access Memory или SAM).

На последнем пункте стоит остановиться особо. Изменяемый размер BAR, который позволяет центральному процессору получать доступ ко всему пулу видеопамяти вместо адресации его фрагментами по 256 МБ, работает и с актуальной графикой GeForce и Radeon. Но Intel Arc это необходимо для хорошей работы, чего нельзя сказать о конкурентах. Современные материнские платы поддерживают Resizable BAR (некоторые — после обновления BIOS), но более старые системы могут не поддерживать эту функцию.

Проблемы с драйверами

По заявлению генерального директора Intel Пэта Гелсингера, состояние разработки драйверов является важной причиной задержек с выходом видеокарт Arc. Ранние версии программного обеспечения признаны «совершенно неадекватными для уровня производительности и совместимости с играми, который нам был нужен».

В связи с этим интересно, что пакет графических драйверов Intel состоит из двух частей:

драйвер поддержки графики Intel, выпущенной в период с конца 2015 по текущий момент (с вложением «устаревшего» драйвера раннего встроенного видео Intel HD и UHD);

отдельный, более часто обновляемый драйвер, для дискретных видеокарт и более новой интегрированной графики Intel Iris Xe.

Производительность с использованием графики Intel Arc сильно меняется в зависимости от оптимизации игры. По словам сотрудника Intel Тома Петерсона, компания придерживается трехуровневой стратегии поддержки в своей линейке графических процессоров:

Игры с поддержкой новейших API и обширными оптимизациями для Arc. На этом уровне Intel стремится «убить всех по соотношению цены и производительности» и быть «лучшими по производительности». Примеры включают Cyberpunk 2077, Control и Fortnite.

Менее оптимизированные игры, работающие на DX12 и Vulkan. Они должны работать «довольно хорошо».

Игры для DX11 или более ранних версий будут иметь заведомо низкую производительность по сравнению с аналогичными картами Nvidia и AMD.

Некоторые проблемы с производительностью могут быть решены программно: например, небольшое изменение драйвера для Linux значительно повысило производительность трассировки лучей карт Arc. Со временем естественным образом уйдет и плохая совместимость со старыми играми. Но на прогресс игр и улучшение драйверов могут уйти годы, в то время как более опытные конкуренты тоже не будут стоять на месте.

Перспективы графики Intel Arc в сложившейся экономической ситуации

Независимо от того, вызваны ли проблемы аппаратным или программным обеспечением, у руководства и акционеров Intel может не хватить терпения на проблемы графической команды, что неоднократно и происходило в прошлом.

Даже если максимально критично отнестись к выводам независимых тестировщиков и аналитиков, проблема с Intel Arc очевидна, имеет комплексный характер, требует времени и средств для решения.

Компания теряет лидерские позиции в производстве чипов, уступая первенство TSMC и Samsung. Значительная часть рынка процессоров ПК и серверов отходит к AMD. Общая ситуация сужает поле для маневров компании в работе с проблемными проектами.

Проблему осложняет наличие давно существующего, порою нестабильного сегмента рынка с укоренившимися конкурентами. Выходя на рынок видеокарт с продуктами, которые уже отстают от конкурентов как по производительности, так и по энергопотреблению, будет сложно отобрать у них долю рынка без сильного демпинга. Тем более сложно догнать движущуюся цель. Компания Intel уже сталкивалась с этим как в сфере графических решений, так и при внедрении SoC для смартфонов и других устройств.

Продажа бюджетных решений с малой рентабельностью вряд ли принесет солидную прибыль, особенно по сравнению с потенциальным ростом от бизнеса по производству чипов для сторонних заказчиков. Усилия компании с большой вероятностью могут быть перенаправлены на это и другие основные направления.

Следующие несколько лет будут решающими для графических процессоров Intel. Улучшенные драйверы, агрессивные цены и архитектура Battlemage могут позволить компании закрепиться и стать третьим значительным производителем в сегменте графических процессоров. Или же Arc через некоторое время пойдет по пути Larrabee, когда-то многообещающего проекта, который не сработал так, как предполагалось.

Для большей наглядности — сравнение стоимости Intel и AMD в начале августа 2022 года (не в пользу первой):

Источники: Ars Technica, PCWorld, VideoCardz, Moore’s Law Is Dead, Gamers Nexus