Sony готовит 25 игр для PlayStation 5, из которых «‎почти половина» — проекты по новым франшизам





Ранее глава PlayStation Джим Райан заявил, что для поколения PlayStation 5 планируется больше эксклюзивов, чем когда-либо.

О планах выпустить более 25 эксклюзивных игр для PlayStation 5 под брендом PlayStation Studios рассказал в интервью Wired глава внутренних студий PlayStation (и бывший управляющий директор Guerrilla Games) Герман Хульст.

На данным момент точно известно о четырех предстоящих эксклюзивах Sony для PlayStation 5:

Horizon Forbidden West (2021)

Ratchet and Clank: Rift Apart (11 июня 2021)

God of War: Ragnarok (2021)

Gran Turismo 7 (2022)

То есть, в планах находится еще как минимум 21 эксклюзив для PlayStation 5. С учетом того, что Gran Turismo 7 отложили на 2022 год и общей неспешности выпуска эксклюзивов для PlayStation 5, это может сыграть немаловажную роль в долгосрочной перспективе.

Не вдаваясь в подробности, Герман Хульст отметил, что в это число войдут как небольшие релизы, так и высоко бюджетные игры AAA-класса.

Это вовсе не обязательно значит, что Sony отвечает за все эти 25+ неизвестных игр. В рамках бренда PlayStation Studios могут выходить также проекты студий-партнеров PlayStation Studios. В публикации Wired отдельно упоминает инди-игры сторонних студий, сотрудничающих с Sony, вроде Kena: Bridge of Spirits и таинственный проект студии Haven Studios Джейд Реймонд по новой IP. Неясно, войдут ли в эти 25+ такие игры. Западным журналистам не удалось быстро получить ответ Sony на запрос прояснить этот момент.

И даже если некоторые из этого списка 21 неизвестных игр в итоге окажутся проектами сторонних студий, а не собственных PlayStation, это не обязательно означает, что они будут плохими. За удачными примерами далеко ходить не нужно — это недавно выпушенный Returnal, атмосферный экшен-хоррор с элементами rogue-like студии Housemarque.

Кроме того, не исключено, что некоторые из этих готовящихся эксклюзивов PS5 в будущем выйдут на других платформах, как это было с MLB: The Show 21 и Horizon Zero Dawn.

На конец марта 2021 года Sony отгрузила 7,8 миллиона PlayStation 5, тогда как результат PlayStation 4 за аналогичный период составил 7,6 миллиона единиц. В то ж время Sony рассчитывает, что в текущем фискальном году (завершится 31 марта 2022 года) PS5 превзойдет по поставкам PS4, которая за аналогичный период разошлась тиражом 14,8 миллиона единиц. В то же время инвесторов предупредили, что дефицит PS5, вероятнее всего, не закончится до 2022 года, несмотря на увеличение поставок во второй половине 2021 года.