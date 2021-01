Сооснователь OnePlus Карл Пей назвал свою новую компанию Nothing («‎Ничто»). Среди ее инвесторов — «отец» iPod Тони Фаделл, cооснователь Twitch Кевин Лин и CEO Reddit Стив Хаффман

В прошлом году Карл Пей ушел из компании OnePlus, которую основал вместе с Питом Лау. Сегодня же он представил свой новый бизнес-проект, выбрав для него весьма оригинальное название — Nothing («‎Ничто»). Зарегистрированный в Лондоне стартап займется выпуском потребительских устройств. В списке инвесторов Nothing находятся такие известные в мире IT личности, как «отец» iPod Тони Фаделл, cооснователь Twitch Кевин Лин, CEO Reddit Стив Хаффман и нью-йоркский видеоблогер Кейси Нейстат. Первые «умные устройства» Nothing должны выйти в первом полугодии 2021 года, но что конкретно это будут за продукты не уточняется.

По словам Карла Пея, главная миссия Nothing — устранение барьеров между людьми и технологиями для создания бесшовного цифрового будущего.

«Мы убеждены, что лучшие технологии красивы, но в то же время естественны и интуитивно понятны. Когда они достаточно хороши, то уходят на второй план и становятся незаметными». Карл Пей, основатель и глава Nothing

В Nothing пока не раскрывают, какие именно продукты они собираются выпускать. В то же время в беседе с обозревателем The Verge Карл Пей сообщил, что Nothing готовит множество продуктов в нескольких категориях, нацеливаясь на создание целой экосистемы устройств.

«Прямо сейчас… команда еще не сформирована окончательно, поэтому мы хотим сосредоточиться на более простых категориях. Однако по мере развития навыков и расширения возможностей мы будем набирать обороты. Идея состоит в том, чтобы в конечном итоге объединить все воедино, а это возможно только если несколько категорий продуктов тесно связаны друг с другом». Карл Пей, основатель и глава Nothing

За время пребывания Пея в должности главы OnePlus компания выпускала самые разные потребительские устройства, от смартфонов до наушников и даже телевизоров. В прошлом году издание Wired предполагало, что новая компания Пея может сосредоточиться на музыке и, возможно, займется выпуском наушников. На вопрос касательно выпуска наушников среди первых продуктов Nothing Пей уклончиво ответил, что планы компании намного шире.

В интервью The Verge Карл Пей заявил, что Nothing планирует зарабатывать на продаже устройств, а не на подписочных сервисах. По крайней мере, на первых порах.

Также Nothing планирует выделяться на фоне конкурентов, в том числе путем использования оригинальных компонентов, изготовленных на заказ. Продукты Nothing также будут выделяться оригинальный дизайном, и основатель заверяет, что это не будут отличия ради отличий.

На протяжении многих лет телефоны OnePlus критиковали за сходство с моделями Oppo — и в будущем, вероятно, они будут еще больше похожи друг на друга, учитывая объединение R&D подразделений компаний.

Карл Пей особо подчеркнул, что Nothing полностью независима, не имеет материнской компании (она полностью принадлежит основателям и инвесторам), и располагает собственным отделом исследований и разработок. Ранее в сети проскакивали сообщения, что Nothing на старте удалось привлечь инвестиций на сумму в 7 миллионов долларов.

«Я представляю себе поле с травой, на котором люди устраивают пикник, и здесь нет места экранам, нет ни экрана ноутбука, ни экрана телефона, ни экрана умных часов, ни экрана рекламного щита. Это и есть конечная цель». Карл Пей, основатель и глава Nothing

Авторитетный журналист Уолт Моссберг в 2017 году назвал это возможное будущее термином Ambient computing (окружающие вычисления). Пей признает, что путь может занять 20 или 30 лет, но будущее, к которому стремится его компания — это такое будущее, где технологии его компании… просто «‎ничто».