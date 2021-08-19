Spark отримав підтримку української мови
Популярний поштовий клієнт Spark від Readdle отримав підтримку української мови — відповідне оновлення клієнта з українською локалізацію вийшло 19 серпня. Підтримку українського інтерфейсу одночасно тримали всі версії клієнта, який доступний на iOS, Android та Mac.
Розробники присвятили вихід оновлення з українською локалізацією до 30-ї річниці Незалежності України. Українська мова стала десятою у списку мов, які офіційно підтримує Spark. У Readdle пригадали, як у коментарях до липневої новини про спільні скриньки Spark на ITC.ua читачі обурювалися відсутністю української локалізації. У повідомленні редакції розробники назвали зауваження справедливими та висловили надію, що багато хто зрадіє новині.
Серед основних переваг Spark:
- Можливість працювати з кількома поштовими скриньками в одному застосунку (Spark підтримує Gmail, Outlook, iCloud, Exchange, IMAP та багато інших сервісів).
- Підтримка інтелектуальних алгоритмів для автоматичного сортування повідомлень за ступенем важливості та швидкої очистити від сповіщень і рекламних розсилок.
- Функція розумних сповіщень, яка дозволяє фільтрувати неважливі та отримувати сповіщення лише про листи від реальних людей.
- Спільні скриньки для спільної роботи в команді
У Spark є безплатна версія для індивідуального використання та Premium-версія з розширеними функціональними можливостями. Платна підписка коштує $7,99 за користувача на місяць або $6,40 за користувача на місяць при оплаті одразу за рік. Завантажити Spark можна за посиланнями:
- Readdle — продуктова IT-компанія зі штаб-квартирою в Одесі та офісами у Києві та Берліні. Сумарно застосунки компанії Documents, Spark, PDF Expert, Calendars та Scanner Pro завантажили понад 175 мільйонів разів.