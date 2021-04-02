Спільна заява ПриватБанку, Ощадбанку та Райффайзен Банку Аваль щодо врегулювання питання розміру комісії інтерчейндж та за еквайринг





Українські банківські установи не полишають зусиль стримати депутатів ВРУ від прийняття необдуманих рішень, які можуть негативно вплинути на банківський сектор. Так, нещодавно НБУ виступив проти законопроекту №4364. Слідом за ним ініціативи законотворців розкритикував ПриватБанк. Нині відразу три банківські установи – ПриватБанк, Ощадбанк та Райффайзен Банк Аваль – виступили зі спільною щодо спроб депутатів законодавчо врегулювати розмір банківських комісій.

Комісія інтерчейндж відносно споживчих платіжних продуктів

Зазначені банки працюють у сфері еквайрингу та готові докласти зусиль для зниження розміру комісії інтерчейндж (міжбанківська комісія) в Україні. У зв’язку з цим суб’єкти ринку мають намір звернутись до Антимонопольного комітету України з проханням надати висновок щодо можливих дій, спрямованих на зниження комісії інтерчейндж в Україні згідно з таким графіком:

Починаючи з 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 Комісія інтерчейндж в Україні відносно споживчих платіжних продуктів, не більше (<=) 1,20% 1,00% 0,90%

Комісія за еквайринг

Що стосується розміру комісії за еквайринг, то учасники ринку будуть докладати зусиль для підвищення ефективності послуги торгового еквайрингу і зниження її вартості для торговців. Водночас вони наголошують на необхідності збереження в Україні вільного ринкового ціноутворення щодо комісії за еквайринг на принципах вільної конкуренції. При цьому неприпустимо регулювати розмір комісії на законодавчому рівні. Тому зазначені банки пропонують відкликати пропозиції до відповідних законопроектів, які передбачають встановлення граничного розміру такої комісії для учасників ринку.

Щодо просування безготівкових платежів

Також банки звертаються до Уряду та інших зацікавлених сторін з пропозиціями, які дозволять підвищити ефективність та зручність платіжних послуг для кінцевих споживачів, знизити їх вартість, а також призведуть до збільшення частки безготівкових розрахунків. Для цього пропонується:

Запровадження регулювання здійснення всіх платежів у безготівковій формі між компаніями/державою/державними установами з одного боку та громадянами України з іншого боку. Скасування вимог щодо безоплатного обслуговування зарплатних рахунків. Зниження встановлених обмежень щодо готівкових розрахунків у торговельній мережі.

Банки вважають, що зазначені наміри є найкращою альтернативою адміністративному регулюванню цін та відповідають принципам вільної ринкової економіки та добросовісної конкуренції.

Джерело: ПриватБанк