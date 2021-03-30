Spotify в Україні — відтепер і на PS4 та PS5





З 30 березня Spotify в Україні та ще чотирьох країнах (Росії, Хорватії, Словенії та Ізраїлю) став доступнішим ще більшій кількості людей — в рамках чергового оновлення розробники сервісу розширили перелік платформ консолями PS4 та PS5. Про це повідомила пресслужба компанії.

Level up! 🎮 Beginning today, Spotify will now be available on PS4 and PS5 consoles in Russia, Ukraine, Croatia, Slovenia, and Israel. Check out how to connect your music to your games. https://t.co/OuF7yvgI1b — Spotify News (@SpotifyNews) March 30, 2021

Як вже неодноразово зазначалось, однією із переваг музичного онлайн-стримінгу Spotify є його доступність на великій кількості різних платформ. Офіційний запуск Spotify в Україні відбувся 15 липня 2020 року. Відтоді сервіс прописався на Android, iOS, Windows, macOS, Linux, а також годинниках та фитнес-браслетах Samsung. Тепер же Spotify дістався і на PlayStation. Варто зазначити, що окремий клієнт Spotify з’явився на PS5 в перший же день її надходження до продажів, проте його доступність була обмежена регіонально. Тепер же українці пошановувачі Spotify з-поміж власників PS4 та PS5 можуть користуватись сервісом прямо з консолей.

На PS4 додаток з’явиться в центрі управління, що дозволить керувати музикою та можливостями сервісу прямо з гри, а на PS5 — у вкладці медіа. На Заході сервіс навіть отримав окрему кнопку на пульті ДУ Sony Media Remote.

Не так давно Spotify переклав української інтерфейси свого сайту та мобільних застосунків на Android і iOS, а на минулому тижні провів редизайн десктопного клієнта та вебплеєру, привівши їх у відповідність з мобільним застосунком.