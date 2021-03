Spotify в Україні — відтепер і на PS4 та PS5

З 30 березня Spotify в Україні та ще чотирьох країнах (Росії, Хорватії, Словенії та Ізраїлю) став доступнішим ще більшій кількості людей — в рамках чергового оновлення розробники сервісу розширили перелік платформ консолями PS4 та PS5. Про це повідомила пресслужба компанії.

Level up! 🎮 Beginning today, Spotify will now be available on PS4 and PS5 consoles in Russia, Ukraine, Croatia, Slovenia, and Israel. Check out how to connect your music to your games. https://t.co/OuF7yvgI1b

— Spotify News (@SpotifyNews) March 30, 2021