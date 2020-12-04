Сповіщення про якість повітря у Києві тепер можна отримувати прямо у Google Chrome — команда ЛУН Місто Air створила розширення

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Додатково до інтерактивної карти якості повітря та телеграм-бота «Якість повітря у Києві NOW» команда проєкту міських досліджень ЛУН Місто створила безкоштовний віджет для Google Chrome.

Віджет має назву «Інформер якості повітря ЛУН Місто AIR». Всі охочі можуть завантажити його в офіційному веб-магазині Chrome.

Віджет максимально простий та зручний для використання — дані оновлюються у режимі реального часу, а якість повітря можна відстежувати просто по кольору індикатора:

Зелений (0–50 AQI) — повітря чисте, виходьте на довгу прогулянку.

Жовтий (50–100) — прийнятне. Можна провітрювати оселю, гуляти, але не захоплюватися.

Помаранчевий (100–150) — повітря нездорове для чутливих осіб — дітей, дорослих з респіраторними захворюваннями.

Червоний (150–200) — нездорове. Краще закрити вікна та увімкнути очищувач повітря.

Фіолетовий чи бордовий (понад 200) — повітря дуже нездорове, небезпечне.

Дані для віджета надходять зі станцій мережі ЛУН Місто Air. Прилади розробили команда проєкту міських досліджень ЛУН Місто разом з командою з факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ Шевченка (ось тут детальніше).

Мережа станцій вимірює концентрацію PM 1, PM 2,5, PM 10 — дуже дрібних часточок, які не видно оком, але вони здатні потрапляти в кров через судини. Станції розставлені в усіх районах Києва, а самі вимірювачі калібровані у лабораторії між собою та пристроєм внесеним у реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки України. Наразі мережа ЛУН Місто Air нараховує близько 60 станцій.

Враховуючи те, що кількість повідомлень про жахливий стан повітря у Києві, останнім часом невпинно зростає, ще один інструмент зайвим не буде.