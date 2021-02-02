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Стандартування відеоігрової термінології. Національна комісія зі стандартів державної мови формує відповідну робочу групу

Стандартування відеоігрової термінології. Національна комісія зі стандартів державної мови формує відповідну робочу групу

Стандартування відеоігрової термінології. Національна комісія зі стандартів державної мови формує відповідну робочу групу


Стандартування відеоігрової термінології може бути додатковим поштовхом до збільшення кількості українських локалізацій відеоігор та сприятиме формуванню і зростанню цього сегменту ринку мовних послуг.

28 січня в режимі онлайн відбувся круглий стіл «Стандартування відеоігрової термінології», який організувала Національна комісія зі стандартів державної мови у співпраці з представниками українських локалізаційних компаній та спілок.

У дискусії взяли участь представники та представниці локалізаційних компаній і спілок, представники Steam українською і PlayUA, Unlocteam — Multilingual Game Localization, STS-UA, SBT Localization, «Екзордіум», перекладачі, ігрові стримери та медіа.

Вони зазначили, що у 2019 році Україна займала 46 місце зі 100 у рейтингу прибуткових країн для продажу відеоігор, а обсяг ринку ігор в Україні перевищує майже у 2 рази обсяг ринку кіно.

Заступник Голови Комісії Володимир Мозгунов наголосив, що українська мова має функціонувати не лише в художній літературі чи науці, але й в інших сучасних сферах життєдіяльності. Він додав, що опрацювання стандартів державної мови є одним із пріоритетних завдань Комісії. Цікавий факт: книга Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» містить приблизно 150 000 слів, а гра Dota 2 – понад 1 500 000 слів. Майбутній стандарт відеоігрової термінології має стати орієнтиром для усіх перекладачів у цій сфері, зазначив член Комісії Ілля Данилюк.

За підсумками зустрічі було ухвалено рішення щодо створення робочої групи з проєкту стандарту відеоігрової термінології, яка і займеться розробкою майбутнього стандарту відеоігрової термінології, який має стати орієнтиром для усіх перекладачів у цій сфері.

Судячи з усього, ініціатива, яка на перший погляд здається правильною (на відміну від ідеї створити ефективний механізм заборони відеоігор, які завдають шкоди національним інтересам), пов’язана з мовним законом. Норми мовного закону набувають чинності поступово (наприклад, 16 січня, набула чинності  30 стаття, відповідно до якої всі заклади обслуговування зобов’язані надавати послуги та інформацію державною мовою) і деякі з них почнуть діяти аж у 2030 році.

  • Уряд створив Національну комісію зі стандартів державної мови у 2019 році.
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