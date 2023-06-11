Starfield и другие будущие хиты. Трансляция большой презентации игр Microsoft Xbox и Bethesda (старт в 20:00)

Примерно через час (в 20:00) стартует большая презентация игр Microsoft — Xbox Games Showcase, а сразу после основного шоу, где покажут как новые проекты, так и апдейты по ранее анонсированным, пройдет отдельный стрим Starfield Direct, посвященный космическому экшен- RPG от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. Присоединяйтесь, если у вас есть время и желание следить за анонсами в прямом эфире вместе с нами или возвращайтесь позже — после завершения трансляции сможете увидеть в этом материале все самые интересные и важные трейлеры шоу.

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Трансляция Xbox Games Showcase + Starfield Direct

Основная презентация Xbox стартует в 20:00, а сразу после нее состоится Starfield Direct, где расскажут о Starfield. Оба стрима (Xbox Games Showcase и Starfield Direct) будут доступны с субтитрами на украинском языке.

Microsoft накануне рассказала, что сегодняшний показ не будет включать в себя никаких сугубо CGI-трейлеров, только «живой» геймплей и кадры, записанные на движке игры. И все игры, которые покажут, выйдут в течение года. К сожалению, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не ждем ни сегодня, ни на каком-либо другом мероприятии, запланированном в этом месяце — несколько дней назад GSC Game World пообещала сделать «важные анонсы» в ближайшие месяцы».