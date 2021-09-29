



Актуальною статистикою поділився прессекретар ПриватБанку Олег Серга у своєму Facebook.

На сьогодні мобільним банком Приват24 користуються 13,4 млн українців — це на 400 тис. більше, ніж було на початку 2021 року. Щоб оцінити динаміку, потрібно підняти старі статистичні дані — у 2016 році таких було 6,1 млн, у 2017 році показник зріс до 7,3 млн (+ 19,7%), у 2018 році — до 8,9 млн (21,9%), а в березні 2020 року ПриватБанк повідомляв про подолання позначки в 11 мільйонів. Для порівняння, monobank, який виступає основним конкурентом Приват24, 23 серпня подолав позначку у 4 мільйони клієнтів — це йому вдалось зробити за три роки та дев’ять місяців з моменту релізу (22 листопада 2017 року). А днями співзасновник проєкту Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі повідомив про чергові 200 тис. нових клієнтів, які долучились менш ніж за місяць. До речі, вчора Гороховський тизерив перший банкомат monobank, призначений для тестів.

Окремою публікацією прессекретар ПриватБанку повідомив «гендерну статистику»: на сьогодні серед клієнтів ПриватБанку 10,8 млн жінок та 8,9 млн чоловіків.