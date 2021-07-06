Стався збій в роботі органів державної влади України





Ввечері 6 липня в роботі веб-сайтів органів державної влади стався збій. Наразі неможливо отримати доступ до сайтів ОПУ, ДБР, НАБУ, СБУ, СЗРУ.

При спробі відкрити зазначені сайти виводиться помилка DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Зазвичай, ця помилка може бути пов’язана з роботою DNS-сервера інтернет-провайдера. Можливо, служба DNS працює нестабільно, некоректно вказані адреси DNS-серверів або виникла проблема з мережевим обладнанням на фізичному рівні. Також вона може свідчити про некоректні налаштування на стороні хостинг-провайдеру, який обслуговує сайти. Поки що не повідомляється, що саме стало причиною збою.

В той же час без будь-яких проблем відкриваються сайти КМУ, МВС, НБУ, сервісу «Дія» та податкової служби, в тому числі електронний кабінет платника податків.