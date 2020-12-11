Supplio, BloggerMall та інші: Український фонд стартапів оголосив переможців 17-го Pitch Day, якi отримають фінансування на сумму $200 тис.





На черговому 17-му пітчi від Українського фонду стартапів свої ідеї презентували 12 стартапів. Згодом на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 8 з них, кожний переможець отримає грант в розмірі $25,000.

Перелік переможців виглядає наступним чином:



Supplio . Автоматизована платформа поповнення запасів для постачальників косметики, яка інтегрує їх зі своїми клієнтами (салони краси, аптеки, магазини), забезпечуючи автоматичне управління замовленнями (замовлення на поставку автоматично плануються та надсилаються постачальнику) на основі фактичних запасів клієнтів та використання продуктів, рекомендує нові продукти і акції, та вирішує типові проблеми із замовленнями. Як результат, на 90% зменшується ручна робота із замовленнями і на 30-35% — загальні витрати постачальників.

. Автоматизована платформа поповнення запасів для постачальників косметики, яка інтегрує їх зі своїми клієнтами (салони краси, аптеки, магазини), забезпечуючи автоматичне управління замовленнями (замовлення на поставку автоматично плануються та надсилаються постачальнику) на основі фактичних запасів клієнтів та використання продуктів, рекомендує нові продукти і акції, та вирішує типові проблеми із замовленнями. Як результат, на 90% зменшується ручна робота із замовленнями і на 30-35% — загальні витрати постачальників. iCardy . Зручний та доступний сервіс, що дозволяє з 99% достовірністю у режимі реального часу діагностувати ризик виникнення проблем серця.

. Зручний та доступний сервіс, що дозволяє з 99% достовірністю у режимі реального часу діагностувати ризик виникнення проблем серця. AssayMe . Персональний Wellness&Health assistant, що дозволяє користувачам контролювати стан свого здоров’я за допомогою медичних експрес-тестів в домашніх умовах. А також це комплексний інструмент для більш якісної телемедицини.

. Персональний Wellness&Health assistant, що дозволяє користувачам контролювати стан свого здоров’я за допомогою медичних експрес-тестів в домашніх умовах. А також це комплексний інструмент для більш якісної телемедицини. Recoshelf . Великий брат рітейла, який за допомогою розумних IoT камер спостерігає за полицями в магазинах, перевіряє наявність товару, асортимент і ціни, допомагає підняти продажі на 5-6%.

. Великий брат рітейла, який за допомогою розумних IoT камер спостерігає за полицями в магазинах, перевіряє наявність товару, асортимент і ціни, допомагає підняти продажі на 5-6%. Reelly . Digital платформа, яка допомагає знайти відповідального експерта з нерухомості у потрібному сегменті та локації.

. Digital платформа, яка допомагає знайти відповідального експерта з нерухомості у потрібному сегменті та локації. BloggerMall . Платформа для співпраці з блогерами. Платформа дозволяє рекламодавцям замовляти рекламу у блогерів швидко, безпечно та ефективно завдяки таким вбудованим інструментам, як аналітика сторінок блогерів в соц. мережах, фільтри для пошуку блогерів з необхідною ЦА, функції Безпечна угода та рейтинговою системою.

. Платформа для співпраці з блогерами. Платформа дозволяє рекламодавцям замовляти рекламу у блогерів швидко, безпечно та ефективно завдяки таким вбудованим інструментам, як аналітика сторінок блогерів в соц. мережах, фільтри для пошуку блогерів з необхідною ЦА, функції Безпечна угода та рейтинговою системою. Chargeback Optimizer . Платформа автоматизованої обробки проблемних операцій з платіжними картками для банків, платіжних провайдерів, підприємств торгівлі та сервісу. Платформа дозволяє зменшити вартість та скоротити час розгляду претензій і повернення коштів клієнтам.

. Платформа автоматизованої обробки проблемних операцій з платіжними картками для банків, платіжних провайдерів, підприємств торгівлі та сервісу. Платформа дозволяє зменшити вартість та скоротити час розгляду претензій і повернення коштів клієнтам. Advisera. Рішення для отримання підприємцями бізнес-консультацій від міжнародних спеціалізованих експертів за допомогою Machine Learning алгоритма.

Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Джерело: УФС