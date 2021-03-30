Світлофори на бульварі Лесі Українки обладнають консолями зі світлодіодними модулями (адреси)





У Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що світлофорний об’єкт на бульварі Лесі Українки, 3 відтепер має консолі зі світлодіодними модулями. Чотири опори цього об׳єкта були замінені на нові, з підсвічуванням, що дублює сигнал світлофора.

Це перший із шести світлофорних об’єктів на бульварі Лесі Українки, які модернізує комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху». Подібні консолі незабаром з’являться на перехрестях бульвару Лесі Українки та вулиці Джона Маккейна, бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова, бульвару Лесі Українки та вулиці Євгена Коновальця, бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

Розробники зауважили, що світлодіодні консолі відрізняються низьким енергоспоживанням та мають нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Вони гарно помітні у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди. Консолі добре видно здалеку, вони акцентують увагу водіїв на сигналах світлофора.

Але деякі з експертів вважають, що таке рішення збільшує візуальний шум на вулицях міста, де і так забагато рекламних конструкцій та замало дерев.

Джерело: Центр організації дорожнього руху