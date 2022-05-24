Take-Two завершила купівлю Zynga за $12,7 млрд — це найбільша завершена угода в ігровій індустрії

23 травня Take-Two Interactive — власник Rockstar (серії Grand Theft Auto, Read Dead, Bully) та 2K (NBA, Mafia, Bioshock) — закрила угоду щодо купівлі розробника мобільних та онлайн-ігор Zynga.

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Take-Two заплатила Zynga $12,7 млрд і наразі це найбільша (серед завершених) угода в ігровій індустрії. Проте вже скоро ми отримаємо новий рекорд — якщо антимонопольні регулятори чи або щось ще не завадить Microsoft придбати Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Take-Two повідомила про купівлю Zynga у січні 2022 року. Таким чином, оформлення угоди зайняло трохи більше, ніж чотири місяці — і це раніше запланованого терміну (спочатку сторони планували закрити угоду до кінця червня 2022 року).

У Take-Two розраховують, що покупка Zynga (вона найбільш відома такими тайтлами, як FarmVille, Mafia Wars, Words With Friends і Revamp) допоможе диверсифікувати їх бізнес, а також зміцнити позицію на ринку мобільних ігор. Водночас Zynga під крилом Take-Two отримає більше ресурсів для створення нових ігор.

Багато відомих ігрових студій інвестували значні кошти в сегмент мобільних ігор, і деякі з найбільших відомих ігор виявилися величезними драйверами доходу. Наприклад, за даними Sensor Tower, Call of Duty: Mobile від Activision, яка вийшла у жовтні 2019 року, нещодавно подолала рубіж $1,5 млрд доходу. А в листопаді Sensor Tower повідомила, що PUBG Mobile від Krafton подолала позначку $7 млрд виторгу з моменту релізу. (До речі, Tencent значною мірою залучений до розвитку обох цих проєктів).

За прогнозом Newzoo, у 2022 році сегмент мобільних ігор перевищить $100 млрд — більш ніж половина всіх доходів від ігор.