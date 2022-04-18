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Tesla представила крупное хранилище энергии Megapack емкостью 360 МВт·ч — оно поможет обеспечить электричеством 60 тыс. домов в США

Tesla представила крупное хранилище энергии Megapack емкостью 360 МВт·ч — оно поможет обеспечить электричеством 60 тыс. домов в США

На днях Tesla представила новый гигантский проект Megapack, состоящий из огромных коммерческих батарей общей емкостью 360 МВт·ч. Хранилище энергии используется солнечной электростанцией Arevon. Данная компания является одним из крупнейших партнеров Tesla в области развертывания мощностей для хранения энергии.

Проект под названием Townsite Solar and Storage Facility расположен в Боулдер-Сити, штат Невада, недалеко от Лас-Вегаса. Он состоит из более чем полумиллиона солнечных панелей и вместе с Tesla Megapack способен круглосуточно обеспечивать солнечной электроэнергией 60 тысяч домов, вырабатывая 500 тысяч МВт·ч в год. Townsite Solar and Storage Facility предотвращает выбросы 400 тысяч тонн углекислого газа в год.

Tesla Megapack стал популярным продуктом для крупномасштабных проектов по хранению энергии.

В 2021 году Tesla и Arevon подписали соглашение о поставке рекордного количества промышленных систем хранения энергии Megapack емкостью 2-6 ГВт·ч в рамках нескольких новых проектов. Это больше, чем Tesla в целом развернула за последние два года.


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