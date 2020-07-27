Tesla стала поставщиком хранилищ Megapack для объекта Switch суммарной ёмкостью 800 МВт⋅ч

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Компания Tesla была выбрана в качестве поставщика батарей для нового масштабного проекта по хранению солнечной энергии для центра обработки данных Switch в Неваде.

Switch расположена по соседству от фабрики Tesla Gigafactory Nevada, где компания производит свои стационарные решения для хранения энергии, такие как Powerwall, Powerpack и Megapack. Потому нет ничего удивительного в том, что когда возникла необходимость в строительстве объекта для хранения энергии, было принято решение обратиться к соседнему поставщику.

Компания анонсировала запуск трёх новых проектов общей мощностью 555 МВт солнечной энергии, а ёмкость батарейного хранилища составит 800 МВтч. При этом Switch огласила названия партнёров. First Solar выступит в качестве поставщика солнечных панелей, Tesla будет поставлять хранилища, а оператором хранилища станет conEdison.

Данный проект является одним из самых больших по своим размерам, а также одним из самых крупных заказов хранилищ Tesla Megapack на сегодняшний день. По данным Tesla, один блок Megapack имеет ёмкость хранения до 3 МВтч и инвертор мощностью 1,5 МВт.

Источник: electrek