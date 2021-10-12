Система відстежує траєкторію та швидкість руху спортивного снаряда — це дозволяє бачити помилки в техніці та коригувати виконання вправи з метою доведення техніки до ідеалу.

Дмитро Чумак — призер чемпіонату світу і неодноразовий чемпіон Європи з важкої атлетики — запустив мобільний застосунок Professional Weightlifting для важкоатлетів з системою штучного інтелекту, який наразі підкорює Product Hunt. Українському важкоатлету належить ідея створення продукту, тоді як реалізацією займалась IT-компанія Powercode.

Ключова відмінність Pro Weightlifting — функція «Barbell path» з використанням технології комп’ютерного зору. Спортсмен може зняти на відео свою роботу зі штангою і завантажити в застосунок, після чого алгоритми оцінять техніку виконання вправи та підкажуть, як тренуватися ефективніше і результативніше. Розробники запевняють, що така технологія використовується в українських спортивних застосунках вперше.

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Розробники стверджують, що Pro Weightlifting підійде важкоатлетам різного рівня підготовки. У застосунок вбудована система з персональним підбором навантажень та вправ на основі вихідних даних користувача. Інакше кажучи, віртуальний тренер. У додатку також є план харчування, розроблений для спортсменів-важкоатлетів, в залежності від результату, якого вони хочуть досягти. Також можна відстежувати динаміку зміни своєї ваги й результативність тренувань на зручних графіках та у деталізованих звітах, робити нотатки.

В Professional Weightlifting підтримується дев’ять мов: англійська, російська, іспанська, португальська, німецька, арабська, гінді, французька та індонезійська. Застосунок розповсюджується по умовно-безплатній моделі на iOS та Android.