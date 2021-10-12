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Титулований український важкоатлет запустив спортивний застосунок Pro Weightlifting, який використовує штучний інтелект та комп’ютерний зір для розпізнавання руху штанги

Титулований український важкоатлет запустив спортивний застосунок Pro Weightlifting, який використовує штучний інтелект та комп’ютерний зір для розпізнавання руху штанги

Титулований український важкоатлет запустив спортивний застосунок Pro Weightlifting, який використовує штучний інтелект та комп’ютерний зір для розпізнавання руху штанги

Система відстежує траєкторію та швидкість руху спортивного снаряда — це дозволяє бачити помилки в техніці та коригувати виконання вправи з метою доведення техніки до ідеалу.

Дмитро Чумак — призер чемпіонату світу і неодноразовий чемпіон Європи з важкої атлетики — запустив мобільний застосунок Professional Weightlifting для важкоатлетів з системою штучного інтелекту, який наразі підкорює Product Hunt. Українському важкоатлету належить ідея створення продукту, тоді як реалізацією займалась IT-компанія Powercode.

Титулований український важкоатлет запустив спортивний застосунок Pro Weightlifting, який використовує штучний інтелект та комп'ютерний зір для розпізнавання руху штанги

Ключова відмінність Pro Weightlifting — функція «Barbell path» з використанням технології комп’ютерного зору. Спортсмен може зняти на відео свою роботу зі штангою і завантажити в застосунок, після чого алгоритми оцінять техніку виконання вправи та підкажуть, як тренуватися ефективніше і результативніше. Розробники запевняють, що така технологія використовується в українських спортивних застосунках вперше.

Розробники стверджують, що Pro Weightlifting підійде важкоатлетам різного рівня підготовки. У застосунок вбудована система з персональним підбором навантажень та вправ на основі вихідних даних користувача. Інакше кажучи, віртуальний тренер. У додатку також є план харчування, розроблений для спортсменів-важкоатлетів, в залежності від результату, якого вони хочуть досягти. Також можна відстежувати динаміку зміни своєї ваги й результативність тренувань на зручних графіках та у деталізованих звітах, робити нотатки.

В Professional Weightlifting підтримується дев’ять мов: англійська, російська, іспанська, португальська, німецька, арабська, гінді, французька та індонезійська. Застосунок розповсюджується по умовно-безплатній моделі на iOS та Android.


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