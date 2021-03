Топ-10 популярних мов програмування в Україні протягом 2010–2021 років [інфографіка]

Профільний ресурс DOU.UA щорічно проводить опитування щодо мов програмування, популярних у українських IT-спеціалістів. За більш ніж десять років ресурс накопичив масив цікавих данних, який дозволив подивитися на популярність мов программування в розрізі часу.

Нижче наведена інфографіка щодо найпопулярніших (тих, що використовують у роботі) та найулюбленіших (тих, які хотіли б використовувати у роботі) мов програмування за останні 11 років.

Якою мовою пишете для роботи зараз, 2010–2021 рр.

Яку мову програмування обрали б зараз, 2010–2021 рр.

Як бачимо, у 2010-му найпопулярнішою мовою программування була C#, а в десятці можна було побачити Pascal/Delphi й Perl. У різні роки в Топ-10 також з’являлися і зникали PL/SQL, 1C, Objective-C, Go, Scala. Майже 8 років Java була найулюбленішою мовою серед розробників. Саме їй найчастіше віддавали б перевагу фахівці, якби починали комерційний проєкт і мали свободу вибору. Але з 2020 року на перше місце вирвався Python, а цього року — C#.

Побачити інфографіку в динамічному форматі можна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA