Топ-10 найпопулярніших в Україні нових автомобілів за перші п’ять місяців 2021 року (спойлер, 9 з 10 — кросовери)





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» підвела підсумки локального авторинку за за перші п’ять місяців поточного року, виявивши найбільш популярні нові моделі. За цей період українці придбали майже 40 тис. нових легкових автомобілів (39,6 тис.).

Найбільший попит в цьому періоді мав автомобіль Toyota RAV4, з січня по травень цю модель придбали 2586 автомобілістів. Другим за популярністю став корейський компактний кросовер Kia Sportage, за який своїми гаманцями проголосували 2235 покупців. Замикає лідерську трійку Renault Duster, в активі цієї моделі 2110 реєстрацій.

Також до Топ-10 моделей українського ринку нових легкових автомобілів увійшли: Renault Sandero – 1207 шт., Renault Logan – 1134 шт., Nissan Qashqai – 1117 шт., Volkswagen Touareg – 966 шт., Hyundai Tucson – 877 шт., Toyota Land Cruiser Prado – 846 шт., Mazda CX5 – 823 шт.

Toyota RAV4 — 2586 шт. Kia Sportage — 2235 шт. Renault Duster — 2110 шт. Renault Sandero – 1207 шт. Renault Logan – 1134 шт. Nissan Qashqai – 1117 шт. Volkswagen Touareg – 966 шт. Hyundai Tucson – 877 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 846 шт. Mazda CX5 – 823 шт.

Таким чином, 9 з 10 найпопулярніших автомобілів на українському ринку є кроссоверами. Всього ж за підсумками перших п’яти місяців поточного року кроссоверам належить 3/4 українського ринку нових легкових авто.

Зазначимо, що тільки у травні українці придбали 8,5 тис. нових легкових автомобілів, 33,2 тис. уживаних іномарок та 622 електромобіля.

Джерело: Укравтопром