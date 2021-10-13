Трансляція осінньої презентації [email protected] з анонсом нових ігрових пристроїв Predator та професійних ConceptD [Початок о 16:00]
Acer сьогодні проводить велику жовтневу презентацію нових продуктів [email protected] — захід відбудеться в онлайн-форматі о 16:00 за київським часом, а всі охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікно трансляції на YouTube нижче).
Програму презентації, як зазвичай, не розкривають, але обіцяють показати 15+ нових пристроїв, включаючи ігрові продукти Predator та моделі лінійки ConceptD для творців контенту. За традицією київський офіс Acer проведе окремий стрім українською мовою з розіграшем 20 призів (монітор Acer Nitro, ексклюзивні футболки, кепки та аксесуари).
Про найцікавіші новинки з сьогоднішньої трансляції [email protected] обов’язково розповімо в окремих матеріалах.