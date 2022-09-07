Трансляция Apple Far Out — ждем iPhone 14, новые Apple Watch и AirPods Pro 2 [Начало в 20:00]

Сегодня вечером (в 20:00 по Киеву) Apple проведет традиционную сентябрьскую презентацию, посвященную, прежде всего, анонсу iPhone 14 — и это будет первая за три года очная презентация В 2019 году, когда мир накрыла пандемия ковида, Apple отказалась от традиционного «физического» формата с тех пор все презентации компании проходили исключительно онлайн.. Мероприятие состоится в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в кампусе Apple Park. Привычная прямая трансляция события также планируется, так что все желающие смогут следить за анонсами в реальном времени.
Следим за анонсами Apple на презентации «Far Out»
Прямая трансляция сегодняшнего мероприятия Apple будет доступна на сайте компании, приложении Apple TV, а также на YouTube. Добавляем окно плеера ниже, чтобы желающие могли следить за анонсами непосредственно в этом сообщении.
Чего ждать от Apple сегодня
Программа презентации, конечно, не раскрывается, однако, как всегда, есть ожидания авторитетных аналитиков на базе многочисленных сообщений от инсайдеров. Кроме того, в сентябре Apple традиционно анонсирует новые iPhone и умные часы Apple Watch. По предварительным данным, сегодня от Apple ожидают такие анонсы:
- Линейка iPhone 14 из четырех моделей: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Max (новая 6,7-дюймовая модель вместо компактного 5,4-дюймового Mini). Кратко о главных нововведениях — по этой ссылке;
- Линейка умных часов Apple Watch Series 8, которые смогут измерять температуру тела, а также обновленные Apple Watch SE и совершенно новая Pro-модель в титановом корпусе 49 мм с усиленной защитой для занятий экстремальными видами спорта.
- TWS-наушники AirPods Pro 2-го поколения. Краткое обновление — по этой ссылке.
- Сроки доступности новых версий ОС — iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16.
- Среди менее вероятных анонсов — нашумевшая первая VR|AR-гарнитура Apple, новые Mac с чипами M2 и M3, а также новые Apple TV и HomePod.
Как всегда, о самых интересных новинках из сегодняшней презентации Apple мы обязательно подробно расскажем в отдельных материалах.