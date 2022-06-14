Трейлер кінокоміксу «Тор: Любов і Грім» (український дубляж)

Kinomania Film Distribution ексклюзивний дистриб'ютор фільмів Warner Bros. Pictures та The Walt Disney Company в Україні опублікувала локалізовану версію основного трейлеру четвертого «Тору» з Крісом Гемсвортом — охочі можуть ще раз передивитись його вже в українському дубляжі.

Трейлер нового «Тору» (український дубляж)

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Режисером та сценаристом четвертого фільму про бога грому виступив Тайка Вайтіті, який відповідав і за попередній фільм в серії «Тор: Рагнарок». «Любов і Грім» розповість про подорож громовержця зі Стражами Галактики та протистояння з убивцею богів Ґорром, якого зіграв майстер перевтілень Крістіан Бейл. Разом з Гемсвортом та Бейлом у четвертому «Торі» знялись Наталі Портман та Тесса Томпсон — перша повернулася до ролі колишньої дівчини сина Одіна Джейн Фостер, якій вдалося отримати відновлений Мйольнір та сили Тора, а друга грає Валькірію, що стала правителькою Нового Асґарду. Також у стрічці з’явиться Рассел Кроу в образі Зевса.

Персонажні постери

В український кінопрокат «Тор: Любов і Грім» вийде 21 липня.

Напередодні кінотеатральні мережі AMC та Cineworld розкрили хронометраж кінострічки — 119 хвилин. Таким чином, четвертий «Тор» стане найкоротшим фільмом кіновсесвіту Marvel з 2018 року, коли на екрани вийшла «Людина-мураха та Оса» (118 хвилин), і третьою картиною MCU за останні шість років, що триває менш як дві години (перший та найкоротший — «Доктор Стрендж» 2016 року, який йшов 115 хвилин). Якщо порівнювати з попередніми «Торами», то «Любов і Грім» поступається лише «Рагнароку» з його 130 хвилинами, тоді як хронометраж першого та другого фільму ще менший — 114 та 112 хвилин відповідно.