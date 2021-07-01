У червні «Київстар» увімкнув 4G у 411 населених пунктах, де мешкають 226 тис. українців





Оператор стільникового зв’язку «Київстар» повідомив про чергове розширення мережі зв’язку 4G. Протягом червня 2021 року оператор активував технологію LTE900 на 171 базовій станції.

Завдяки цьому «Київстар» збільшив покриття 4G мережі в 411 населених пунктах України. Зокрема це населені пункти Білашки, Городниця, Доброводи, Поташ у Черкаській області, Бородаївські хутори, Райдужне в Дніпропетровській, Новогнатівка, Новодонецьке Донецької області, Долинське, Новоукраїнка, Яковлівка в Одеській, Бранцівка, Жигайлівка, Срібровщина у Сумській, Косівська Поляна, Збини, Синяк в Закарпатській області. Завдяки появі зв’язку 4G у цих населених пунктах, ще 226 тис. мешканців України зможуть користуватись швидкісним мобільним інтернетом.

Загалом, «Київстар» встановив в Україні понад 15 тис. базових станцій, на яких уже активована технологія LTE (4G). Відтак 88,5 % населення України може користуватись доступом до послуг 4G у мережі оператора. На сьогодні зв’язком 4G у мережі «Київстар» користуються майже 10 мільйонів абонентів. Компанія продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у невеликих і труднодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу (рефармінгу) радіочастот діапазону 900 МГц. Базові станції, що працюють на цих частотах, охоплюють зв’язком більші території, що важливо для будівництва мобільних мереж у віддалених населених пунктах.