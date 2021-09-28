У Дії вже 7 мільйонів активних користувачів — більше мільйону долучилось за останній місяць
Мінцифра повідомила про чергове досягнення — кількість активних користувачів додатку Дія сягнула 7 мільйонів.
У серпні розробники Дії повідомляли про подолання позначки у 6 мільйонів активних користувачів. Таким чином, за останній місяць застосунок додав ще мільйон користувачів. Очевидно, що частково це пов’язано з нещодавнім запуском COVID-сертифікатів — на минулому тижні у додатку «Дія» (поки на тільки на iOS) з’явилися «жовті» COVID-сертифікати, які можна отримати вже після першої дози вакцини проти коронавірусу, а на сайті тепер можна згенерувати міжнародний сертифікат у форматі PDF.
Міжнародний COVID-сертифікат тепер можна згенерувати й на сайті Дія [Відеоінструкція]
Наразі в актуальній версії додатку Дія доступно 11 електронних документів:
- ID-паспорт
- Біометричний закордонний паспорт
- Небіометричний закордонний паспорт
- Посвідчення водія
- Техпаспорт
- Студентський
- Страховка на авто
- РНОКПП (раніше — ІПН)
- Довідка переселенця (ВПО)
- Свідоцтво про народження дитини
- Сертифікат про вакцинацію від COVID-19
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у «Дії» нової функції, яка автоматично сповіщатиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє кредитну історію. Функціональність покликана захистити від шахраїв — система визначатиме та попереджатиме про спроби незаконного оформлення кредитів на сторонніх осіб. Як відомо, наразі Мінцифра активно готується до листопадової презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах.
Мінцифри анонсувало нові цифрові послуги в «Дії» — пенсії, субсидії, довідки, а також ряд послуг у судовій, будівельній та митній сферах
- «Дія» — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України.
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- Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а 2 квітня 2020 року відбувся запуск сайту електронного урядування «Дія», де в майбутньому планується об'єднати всі наявні урядові сервіси, а також інструменти для бізнесу і населення.
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- 23 серпня 2021 року в Україні набув чинності закон про «паспорт у смартфоні», який прирівняв е-паспорти у застосунку «Дія» до звичайних.