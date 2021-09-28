У Дії вже 7 мільйонів активних користувачів — більше мільйону долучилось за останній місяць





Мінцифра повідомила про чергове досягнення — кількість активних користувачів додатку Дія сягнула 7 мільйонів.

У серпні розробники Дії повідомляли про подолання позначки у 6 мільйонів активних користувачів. Таким чином, за останній місяць застосунок додав ще мільйон користувачів. Очевидно, що частково це пов’язано з нещодавнім запуском COVID-сертифікатів — на минулому тижні у додатку «Дія» (поки на тільки на iOS) з’явилися «жовті» COVID-сертифікати, які можна отримати вже після першої дози вакцини проти коронавірусу, а на сайті тепер можна згенерувати міжнародний сертифікат у форматі PDF.

Наразі в актуальній версії додатку Дія доступно 11 електронних документів:

ID-паспорт

Біометричний закордонний паспорт

Небіометричний закордонний паспорт

Посвідчення водія

Техпаспорт

Студентський

Страховка на авто

РНОКПП (раніше — ІПН)

Довідка переселенця (ВПО)

Свідоцтво про народження дитини

Сертифікат про вакцинацію від COVID-19

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у «Дії» нової функції, яка автоматично сповіщатиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє кредитну історію. Функціональність покликана захистити від шахраїв — система визначатиме та попереджатиме про спроби незаконного оформлення кредитів на сторонніх осіб. Як відомо, наразі Мінцифра активно готується до листопадової презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах.