У Києві стартує перший турнір по Rocket League від WePlay Holding з призовим фондом $100 000





WePlay Holding починає роботу із новою кіберспортивною дисципліною — Rocket League. Перший онлайн-турнір під егідою організації пройде з 16 по 19 вересня 2021 року. Загальний призовий фонд складає $100 000.

Нагадаю, Rocket League — це гоночна гра в стилі футболу від Psyonix. Її реліз відбувся ще у 2015 році і з тих пір гра завоювала популярність серед багатьох геймерів. Вона доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S і PC.

В турнірі WePlay Rocket League Invitational візьмуть участь 16 команд: вісім з Європи, Близького Сходу й Африки, й вісім команд із Північної Америки. Вони змагатимуться між собою за системою подвійного вибування (BO7). Трансляція англійською мовою вестиметься з WePlay Esports Arena Kyiv.

Команди-учасниці:

Team BDS

Semper Esports

Guild Esports

Dignitas

The General NRG

Spacestation Gaming

Rogue

G2 Esports FaZe Clan

Susquehanna Soniqs

Karmine Corp

Shopify Rebellion

Sandrock Gaming

Vodafone Giants

Team EnVy

Team Vitality

Спостерігати за баталіями кращих колективів можна буде на Twitch і в офіційному застосунку для Smart TV.