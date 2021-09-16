У Києві стартує перший турнір по Rocket League від WePlay Holding з призовим фондом $100 000
WePlay Holding починає роботу із новою кіберспортивною дисципліною — Rocket League. Перший онлайн-турнір під егідою організації пройде з 16 по 19 вересня 2021 року. Загальний призовий фонд складає $100 000.
Нагадаю, Rocket League — це гоночна гра в стилі футболу від Psyonix. Її реліз відбувся ще у 2015 році і з тих пір гра завоювала популярність серед багатьох геймерів. Вона доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S і PC.
В турнірі WePlay Rocket League Invitational візьмуть участь 16 команд: вісім з Європи, Близького Сходу й Африки, й вісім команд із Північної Америки. Вони змагатимуться між собою за системою подвійного вибування (BO7). Трансляція англійською мовою вестиметься з WePlay Esports Arena Kyiv.
Команди-учасниці:
Спостерігати за баталіями кращих колективів можна буде на Twitch і в офіційному застосунку для Smart TV.