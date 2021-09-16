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У Києві стартує перший турнір по Rocket League від WePlay Holding з призовим фондом $100 000

У Києві стартує перший турнір по Rocket League від WePlay Holding з призовим фондом $100 000

У Києві стартує перший турнір по Rocket League від WePlay Holding з призовим фондом $100 000


WePlay Holding починає роботу із новою кіберспортивною дисципліною — Rocket League. Перший онлайн-турнір під егідою організації пройде з 16 по 19 вересня 2021 року. Загальний призовий фонд складає $100 000.

Нагадаю, Rocket League — це гоночна гра в стилі футболу від Psyonix. Її реліз відбувся ще у 2015 році і з тих пір гра завоювала популярність серед багатьох геймерів. Вона доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S і PC.

В турнірі WePlay Rocket League Invitational візьмуть участь 16 команд: вісім з Європи, Близького Сходу й Африки, й вісім команд із Північної Америки. Вони змагатимуться між собою за системою подвійного вибування (BO7). Трансляція англійською мовою вестиметься з WePlay Esports Arena Kyiv.

Команди-учасниці:

  • Team BDS
  • Semper Esports
  • Guild Esports
  • Dignitas
  • The General NRG
  • Spacestation Gaming
  • Rogue
  • G2 Esports
  • FaZe Clan
  • Susquehanna Soniqs
  • Karmine Corp
  • Shopify Rebellion
  • Sandrock Gaming
  • Vodafone Giants
  • Team EnVy
  • Team Vitality

Спостерігати за баталіями кращих колективів можна буде на Twitch і в офіційному застосунку для Smart TV.

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