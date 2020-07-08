У Києві створили перший інтерактивний серіал «Освітній герой», надихнувшись проєктом «Чорне дзеркало» від Netflix





У Києві зняли перший інтерактивний серіал «Освітній герой» — проєкт створила команда «Освітнього Хабу міста Києва», яка надихнулась гучним серіалом з множинним вибором «Чорне дзеркало» від компанії Netflix.

Кожна серія присвячена конкретним життєвим ситуаціям, в яких демонструється необхідність володіння м’якими навичками (soft skills) для кар’єрного зростання та персональної ефективності.

Під час перегляду інтерактивного серіалу глядач керує діями головного героя, самостійно обираючи варіанти подальшого розвитку подій. У такий спосіб, фінал серіалу, а отже і успішність вирішення ситуації залежить саме від нього.

«На відміну від звичайних відео лекцій, кожна серія – це одночасно і цікавий квест, і комп’ютерна гра, і змагання з самим собою. Унікальність серіалу в тому, що глядач самостійно обирає дії одного з героїв із декількох варіантів, що приводить до різних фіналів у кожній серії. Ми продовжуємо створювати освітні продукти в інноваційному форматі Edutainment, у якому поєднуються навчання та розваги. Адже у сучасному світі люди, з одного боку, постійно потребують нових знань, а з іншого – перевантажені інформацією і прагнуть більш легкого контенту. Саме тому ми пропонуємо розважатись з користю», – розповів директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

Стати головним героєм першого інтерактивного серіалу «Освітній герой» можна на порталі Освітнього Хабу міста Києва. Глядачі зможуть спробувати отримати три мільйони гривень на свій проєкт, здійснити успішні продажі та досягти правильного виконання завдань від підлеглих.

Джерело: КМДА, Освітній Хаб міста Києва