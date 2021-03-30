У Києві встановлять ще 212 контейнерів для збору небезпечних відходів — батарейок, термометрів тощо (онлайн-мапа)





Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» розширює мережу контейнерів для збору небезпечних відходів. За кошти Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища цього року придбали 212 нових помаранчевих контейнерів для відпрацьованих термометрів, батарейок та ламп. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Нові конструкції встановлять в усіх районах міста на основі заявок киян та в локаціях, де таких баків не вистачає. У місті розміщено 144 таких баки, тому після встановлення нових для киян працюватиме вже 356 контейнерів, де можна залишити небезпечне сміття. Адже нам важливо, щоб такі типи відходів не потрапляли на полігон, а утилізовувались цивілізовано, без шкоди для довкілля», – пояснив Петро Пантелеєв.

Адресний перелік та розташування можна побачити на онлайн-мапі:

Контейнери розраховані винятково для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених енергозберігаючих ламп і ртутних термометрів.

Зазначимо, що завдяки цим контейнерам у 2020 році зібрали:

70 тонн батарейок, які відправили на переробку на завод GreenWеее в Румунію;

37500 енергозберігаючих і люмінесцентних ламп – на НПК «УкрЕкоПром» у м. Одеса;

5400 ртутьвмісних термометрів – на ДП «Боднарівка» на Львівщину.

Кияни можуть долучатися до процесу встановлення контейнерів та надавати пропозиції адресів локацій. Звернення на встановлення контейнерів можна подати на офіційному сайті КП «Київкомунсервіс» за наступним посиланням.

Нагадаємо, що загалом для сортування відходів у місті працює майже 4 тисячі одиниць різнотипних баків: дзвіночки – для скла, пластику та паперу, контейнери-сітки – для сухих відходів, а також контейнери для збору небезпечних відходів.

Джерело: КМДА