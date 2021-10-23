У Києві з’явилися перші прокатні електромопеди Zelectra (і знову без погодження з КМДА)

Компанія ТОВ «Зелектра» (ТМ Zelectra), що раніше підписала з КМДА Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів, вивела на вулиці міста електромопеди, не погодивши це з Київською міською державною адміністрацією. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Це добре, що в столиці розвивається мікромобільність і шерінгова економіка. З досвіду інших країн прокатні електромопеди є додатковим варіантом для пересування на відстані до 10 кілометрів і можуть бути альтернативою таксі чи особистому автомобілю. Проте поява електромопедів не була погоджена з містом. Усі вони припарковані на тротуарах, а за правилами дорожнього руху мають стояти на паркомайданчиках», – розповів Костянтин Усов.

Він додав, що з 2010 року в Україні користувачі мопедів повинні мати посвідчення водія категорії А1 та реєструвати свій транспортний засіб. Тобто в електромопедів має бути державний номер, а не тільки корпоративний, як на цих електромопедах.

Згідно з ПДР, мопед має рухатися тільки біля правого краю дороги і не перевищувати 50 км/год (у цих електромопедів швидкість обмежена програмою на рівні 45 км/год). Крім того за правилами водій і пасажир мають бути у застебнутих мотошоломах.

«Нам відомо, що найближчим часом ще один оператор прокату електросамокатів – ТОВ «Меркурі Україна» (ТМ Scroll) – планує вивести на вулиці Києва свої електромопеди. Уже наступного тижня ми проведемо з ними та профільними департаментами і комунальними підприємствами робочу зустріч, щоб напрацювати дорожню карту цивілізованого розвитку прокатних електромопедів у столиці», – заявив Костянтин Усов.

В сервісі зазначили, що для того, щоб скористатися e-Moped Zelectra, треба пройти одноразову верифікацію, яка включає в себе додавання в додаток водійського посвідчення (будь-якої категорії) і селфі користувача. Також в Zelectra радять бути обережними і використовувати шолом при кожній поїздці. Перед тим як закінчити поїздку, треба підключити шолом до e-Moped і закрити кофр.

Початок поїздки на електромопеді Zelectra коштує 33 грн, далі тариф складає 4,40 грн/хв та 2 грн/хв паузи, довгострокова оренда електромопеда на одному заряді акумулятора коштує 700 грн. Запас ходу електромопеда скаладє 90 км, вантажопідйомність – 160 кг.

Мобільний додаток Zelectra доступний на iOS та Android.

Нагадаємо, що 8 серпня 2020 року сервіс Bolt першим у Києві запустив прокат електросамокатів, а вже наступного дня Віталій Кличко закликав компанію прибрати з вулиць столиці несанкціоновано встановлені пункти прокату електросамокатів.

Джерело: Zelectra, КМДА