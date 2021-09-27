У MEGOGO стався збій під час платної трансляції боксу Усик-Джошуа, медіасервіс обіцяє повернути кошти

Минулими вихідними, 25 вересня 2021 року, відбувся дуже цікавий боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. В Україні подія була доступна ексклюзивно в медіасервісі MEGOGO за системою Pay-per-view, тобто на платній основі. Але незважаючи на це деякі глядачі, що вже оплатили перегляд, довгий час не могли побачити цю трансляцію.

Представники MEGOGO встигли пояснити причини проблем, вибачитися перед глядачами та компенсувати затрати:

«Від імені усієї команди медіасервісу MEGOGO приносимо свої найщиріші вибачення вам й частині наших глядачів, у яких через технічні збої виникли труднощі під час перегляду тріумфального бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

За нашими даними, більшість глядачів безперешкодно й в найкращій якості змогли приєднатися до перегляду бою. Нам приємно, що більшість глядачів схвально відгукнулась про трансляцію.

Та, на жаль, на одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували. Наразі ми досліджуємо точні причини.

Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом. Наразі наша служба підтримки працює із максимальним навантаженням цілодобово, тож просимо звертатись для більш оперативної відповіді на [email protected]

Наші фахівці продовжують аналізувати ситуацію, аби в майбутньому подібних моментів не траплялось».