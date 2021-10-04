У вересні «Київстар» активував 4G-зв’язок на 75 базових станціях у 11 областях України

Оператор стільникового зв’язку «Київстар» повідомив про чергове розширення мережі 4G. Протягом вересня 2021 року оператор активував технологію 4G на 75 базових станціях. Завдяки цьому можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету отримали мешканці 132 населених пунктів у 11 областях України.

Зокрема мережа 4G від «Київстар» тепер охоплює наступні нові населені пункти: Верхній Лужок, Ясениця-Замкова, Хатки (Львівської області), Точилово, Новогеоргієвка, Топали (Одеської області), Шевченкове, Кийлов, Сомкова Долина (Київської області), Любар, Стрижевка, Іванківці (Житомирська області). На території, де активовано зв’язок 4G, проживає 83 тис. мешканців України.

Відзначається, що протягом другого кварталу 2021 року «Київстар» суттєво збільшив територію мережі 4G. Завдяки цьому кількість абонентів, які скористались швидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у другому кварталі 2021 року на 32,3%. Використання мегабайтів на одного абонента зросло на 23,6%. На сьогодні зв’язком 4G у мережі «Київстар» користуються 10,3 млн абонентів. У мережі «Київстар» технологія LTE активована на майже 18 тис. базових станцій. Вони покривають територію, де проживає 89% населення України. Компанія продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у невеликих і труднодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу (рефармінгу) радіочастот діапазону 900 МГц. Базові станції, що працюють на цих частотах, охоплюють зв’язком більші території, що важливо для будівництва мобільних мереж у віддалених населених пунктах.