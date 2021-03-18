Uber запускає нові сповіщення про швидкість (водіїв-порушників будуть відключати) та співпрацює з поліцією для підвищення безпеки поїздок в Україні





Компанія Uber представляє нову функцію безпеки, яка допоможе водіям сервісу підтримувати безпеку на дорозі. Функція «сповіщення про швидкість» буде видавати попередження водіям, які не дотримуються обмежень швидкості. Піклуючись про безпеку пасажирів, компанія може закрити доступ до додатка водіям, які часто порушують обмеження швидкості.

Завдяки технологіям, Uber пропонує в додатку рішення для підвищення безпеки поїздок. Водії використовують технологію GPS, щоб знайти кращий і найкоротший маршрут до місця призначення, а пасажири можуть ділитися інформацією про поїздку зі своїми близькими за допомогою функції «Поділитися моєю поїздкою». Крім того, після кожної поїздки користувачі можуть оцінювати водія, відзначити те, що їм сподобалося під час поїздки, а також повідомляти про проблеми.

«Сповіщення про швидкість» — ще одна функція, яка може значно підвищити безпеку дорожнього руху. До цього часу водії могли вибирати, чи отримувати нагадування про необхідність дотримуватися безпечної швидкості в межах лімітів. Ця інформація допомагає їм приймати більш обґрунтовані рішення для забезпечення безпеки всіх в автомобілі. Компанія вирішила розширити цю функцію додатковими повідомленнями в застосунку. Коли пасажир, оцінюючи водія, вкаже, що він їхав надто швидко, Uber перевірить дані і відправить водієві повідомлення разом з порадами безпеки дорожнього руху.

«Дорога вимагає відповідальності від усіх учасників дорожнього руху. МВС докладає багато зусиль для підвищення рівня безпеки на дорогах . Ми постійно шукаємо нові способи зробити дороги безпечнішими для пасажирів та водіїв. Впровадження нових систем контролю швидкості є важливим кроком у напрямку підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху та найголовніше – збереження життя людини. Тому ми вітаємо дії компанії Uber, яка підтримала нашу роботу та запровадила функцію контроля швидкості для своїх водіїв в Україні», — каже заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Безпека лежить в основі всього, що ми робимо. Нові сповіщення про швидкість можуть допомогти підвищити безпеку дорожнього руху, тому ми раді, що ця функція тепер буде доступна в Україні», — каже Георгій Соколянський, Глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі.

Крім того, Uber підписав Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією для співпраці у сфері безпеки дорожнього руху. У 2019 році компанія співпрацювала з українською громадською організацією з безпеки дорожнього руху CEDEM з метою підвищення обізнаності про важливість ременів безпеки та заохочення якомога більшої кількості людей використовувати їх у кожній поїздці. Протягом останніх років компанія інвестувала значні ресурси в розробку технологій, що підвищують безпеку, і в встановлення нових стандартів безпеки для галузі в цілому.

Деякі з найбільш важливих функцій безпеки включають в себе:

Поділитися моєю поїздкою — за допомогою функції довірених контактів користувачі можуть обрати до п’яти друзів або членів сім’ї і поділитися інформацією про свою поїздку одним кліком.

Перевірка автомобіля — користувачі отримують push-повідомлення з нагадуванням про необхідність перевірити, чи відповідають номерний знак автомобіля, а також ім’я та зображення водія інформації в додатку.

Перевірка за допомогою PIN-коду — в даній функції користувачі можуть перевіряти свої поїздки за допомогою PIN-коду. Користувачі можуть обмінюватися PIN-кодами з водієм, щоб підтвердити, що вони підійшли до потрібного транспортному засобу.

Система зворотного зв’язку — після кожної поїздки пасажири і водії можуть оцінювати один одного і давати конструктивні відгуки. Ця система забезпечує взаємну повагу і гарантує якість послуг.

Центр безпеки — під час поїздки користувач має доступ до центру безпеки, де можна знайти інформацію про всі доступні функції, такі як здійснення екстрених дзвінків або повідомлення про необхідність допомоги в надзвичайній ситуації.

Принципи спільноти — щоб забезпечити взаємну повагу між партнерами і пасажирами, компанія створила Принципи спільноти, які надають інформацію про правила і очікувану поведінку всіх користувачів додатку Uber.

У 2020 році Uber реалізував заходи безпеки, щоб допомогти всім, хто використовує додаток, залишатися в безпеці і здоровими. Всім пасажирам і водіям Uber в Україні нагадують про заходи безпеки перед здійсненням поїздки. В Україні водіїв також просять зробити селфі, щоб переконатися, що вони носять маску або інший засіб захисту, за допомогою технології перевірки вбудованої в додаток. Водій, на якому немає маски або іншого засобу захисту, не зможе вийти на лінію. Всі водії також повинні підтвердити, що вони вживають додаткових заходів безпеки, такі як регулярна дезінфекція свого автомобіля і наявність дезинфікуючого засобу для рук для своїх пасажирів.

Джерело: Uber