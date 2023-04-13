Ubisoft+ на Xbox — реклама подписки Ubisoft появилась в главном меню сервиса Microsoft (вскоре ожидается запуск)

Сервис Ubisoft+ (бывший Uplay+), открывающий доступ к играм французского разработчика Assassin’s Creed и Far Cry, вскоре запустится на Xbox — слухи о потенциальном партнерстве появились еще в начале 2022 года, и вот первое официальное подтверждение: промо подписки Ubisoft преждевременно опубликовали в главном меню Xbox (в разделе Microsoft Rewards), так что, вероятно, официальный запуск состоится со дня на день.

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В начале 2022 года Ubisoft рассказывала, что не планирует запускать Ubisoft+ на Xbox, в то же время будет развивать сервис как самостоятельный — отдельно от других. Однако несколькими месяцами позже игры Ubisoft появились в обновленной подписке PS Plus — каталог Ubisoft+ Classics в более дорогих тарифах Extra и Deluxe. Очевидно, на это в большей степени повлияло затруднительное финансовое положение и творческий кризис в компании.

Официальных деталей наполнения и условий версии подписки Ubisoft+ на Xbox пока нет. Получить ее как дополнительный бонус в пределах Xbox Game Pass (Ultimate) кажется чрезвычайно желанным и щедрым предложением, но это крайне маловероятно. Никаких свидетельств, которые хоть как-то это подтверждали, нет. И появление Ubisoft+ в разделе Microsoft Rewards только развеивает последние надежды. В конце марта проверенный инсайдер сообщал, что Ubisoft+ для Xbox будет включать более 60 игр, что в общей сложности соответствует библиотеке Ubisoft+ Classics на PlayStation. Для сравнения, стандартная подписка Ubisoft+ на ПК включает более 100 игр — его подписчики получают новые игры Ubisoft и их DLC в день запуска.

Если смотреть шире, то будущий запуск Ubisoft+ на Xbox является ничем иным как продолжением усилий Ubisoft по продвижению собственного игрового сервиса. Можно вспомнить, что задолго до расширения PlayStation в сентябре 2020 года Ubisoft+ заключил партнерство с нишевым облачным игровым сервисом Amazon Luna. Вполне возможно, что у Ubisoft нет слишком высоких ожиданий относительно версии Ubisoft+ для Xbox. Вместо этого расширение может быть лишь попыткой сохранить и без того высокий уровень каналов распространения собственных игр.