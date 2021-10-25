UESF проведе офіційну україномовну трансляцію турніру PGL Major Stockholm 2021 з CS:GO

Федерація кіберспорту України викупила права на проведення офіційної україномовної трансляції PGL Major Stockholm 2021 з дисципліни CS:GO. Всі матчі сімнадцятого мейджор-турніру буде транслювати студія UESF у Дніпрі.

Це вперше в Україні викуповується право на проведення офіційної україномовної трансляції кіберспортивного змагання такого рівня, відзначають в UESF. Федерація кіберспорту України буде показувати не тільки матчі, а й організує студію аналітики. До роботи над турніром будуть залучатися кращі україномовні таланти, які будуть працювати разом з талантами UESF.

PGL Major Stockholm 2021 — турнір з дисципліни CS:GO, який пройде у Стокгольмі, Швеція з 26 жовтня по 7 листопада. 24 команди розіграють титул чемпіона і призовий фонд $2 000 000. Фінальну стадію прийме 85-метрова Avicii Arena, яка вміщує до 16 000 глядачів.

Змагання також транслюватиметься на каналі «Кіберспорт-1» медіасервісу Megogo, який разом з Samsung та іншими виступають партнерами офіційної україномовної трансляції PGL Major Stockholm 2021.