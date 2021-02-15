Україна і ОАЕ домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень





14 лютого МВС України та МВС ОАЕ підписали меморандум про взаєморозуміння про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

Як повідомляють у МВС, відтепер власники водійських посвідчень, виданих уповноваженими органами однієї з країн, можуть керувати транспортним засобом тієї категорії, що вказана у посвідченні водія, на території іншої країни упродовж періоду, вказаного її національним законодавством. Водночас резиденти та офіційно працевлаштовані особи зможуть безплатно і без іспитів обмінювати права на місцеві.

Раніше угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія МВС уклало з урядом Італії, Туреччини та Іспанії. Тривають такі ж перемовини із Францією та Великою Британією, заплановано подальше розширення цієї правової бази на взаємини з іншими країнами.