Україна може розпочати експорт «зеленого» водню до ЄС до 2024 року — очільник МЗС

Україна за оптимістичного сценарію може розпочати експорт «зеленого» водню, одержуваного за допомогою відновлюваних джерел енергії, до Європейського Союзу до 2024 року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 21 жовтня на IV Форумі асоціацій у Києві.

Міністр зазначив, що виробництво та постачання водню наразі є стратегічними питаннями.

«ЄС визначив Україну як пріоритетного партнера в постачанні цього нового типу енергії європейським споживачам. У нас є ресурси, політичне бажання та амбіція зробити Україну ключовим постачальником «зеленого» водню до ЄС. Такі проєкти вже запущені, і відповідно до оптимістичного сценарію, до 2024 року ми зможемо запустити перші експортні постачання» Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

На жаль, ніяких деталей щодо заходів, які планує втілити уряд для досягнення цієї амбітної цілі, міністр не озвучив.

Та можна згадати, що раніше «Нафтогаз» розглядав можливість використання української ГТС для зберігання водню. Водночас влітку Мінінфраструктури ініціювало законодавчі зміни для розвитку водневого електротранспорту, а також його виробництва в Україні. У вересні було сертифіковано перший водневий автомобіль Toyota Mirai, який нещодавно проїхав 1360 км від однієї заправки на 5,65 кг водню та встановив новий рекорд Гіннеса. Окрім того, вже наступного року в Україні має з’явитися перша воднева заправка.