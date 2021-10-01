Україна остаточно перейшла на електронний лікарняний — в МОЗ пояснили, як працює система

З 1 жовтня в Україні відбулась низка суттєвих змін, і одна з них — повний перехід на електронний лікарняний.

Спочатку е-лікарняні планували повноцінно запустити з 1 вересня (з червня система працювала у тестовому режимі), але запуск довелося відкласти на місяць — медзакладам знадобилось більше часу, щоб адаптуватись до змін. 29 вересня в уряді повідомили про повну готовність до запуску. І вже відсьогодні, 1 жовтня, всі заклади охорони здоров’я видаватимуть електронні лікарняні.

Як повідомили в МОЗ, до єдиної інформаційної медичної системи за цей час вдалось під’єднати майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. На сьогодні уже створено понад 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 991 закладі 47 тисячами лікарів.

Як влаштована система е-лікарняних

Е-лікарняні будуть розділятися на дві частини: медичний висновок та електронний листок непрацездатності.

Пацієнт приходить до лікаря на огляд, який після обстеження створює електронний медичний висновок (містить загальний діагноз) про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його електронним підписом.

Пацієнт отримує сповіщення від системи E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким вам нараховують виплати.

Пацієнт також отримує відповідне сповіщення на телефон від ПФУ.

Роботодавець зможе побачити ваш лікарняний на портал ПФУ.

Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить. Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати точний діагноз пацієнта. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Очікується, що перехід на електроні лікарняні дозволить пришвидшити отримання страхових виплат завдяки автоматизованому обміну даних з ПФУ, а також ефективно боротися з корупцію та зловживаннями.

Спроба підробити дані в реєстрі — наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, — може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. За цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування, пояснюють в МОЗ.

За даними Мінцифри, щороку лікарняні отримують 5,5 млн українців, а виплати за листками непрацездатності становлять понад 18 мільярдів гривень.

Проєкт реалізується Мінцифрою спільно з МОЗ України, НСЗУ, Мінсоцполітики, Фондом соцстрахування, ПФУ та за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.