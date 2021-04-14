Україна піднялась на шість позицій у рейтингу паспортів світу Henley & Partners





Консалтингова компанія Henley & Partners опублікувала нову редакцію індексу паспортів 2021 року — Україна в ній зайняла 35-те зі 110 місць, піднявшись на шість позицій у порівнянні з минулим роком.

У період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Карибськими Нідерландами. Тепер українці можуть відвідувати без візи або з візою після прибуття 136 країн.

Перше місце у The Henley Passport Index вже кілька років поспіль займає Японія, громадянам країни Вранішнього Сонця відкриті кордони 193 країн світу. На другому місці — сінгапурський паспорт, який відкриває можливість для безвізових подорожей по 192 країнам світу. На третьому місці — Німеччина і Південна Корея (191).

Попри те, що після спалаху COVID-19 в Індексі відбулося обмаль змін, деякі з країн все ж продемонстрували суттєвий прогрес за останнє десятиліття. У другому кварталі 2021 року Китай піднявся відразу на 22 позиції — з 90-го місця з можливістю подорожувати 40 країнами світу до 68-го місця і доступом до 77 країн світу. Ще одна країна, яка показала разючий темп зростання з 2011 року — ОАЕ: з 65-го на 15-е місце. ОАЕ ведуть активні дипломатичні переговори з країнами по всьому світу. З паспортом ОАЕ можна подорожувати по 174 напрямках без візи або з візою після прибуття.

На останніх місцях індексу — Сирія (29), Ірак (28) та Афганістан (26).