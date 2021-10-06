Консалтингова компанія Henley & Partners опублікувала оновлений рейтинг паспортів 2021 року — Україна зайняла 38 місце в списку 199 країн світу, тоді як минулого року наша країна посідала 41 місце.

У новому рейтингу Україна розмістилась між Парагваєм і Сербією. Українці можуть відвідувати без візи або з візою після прибуття 136 країн.

Лідери «індексу паспортів» Henley & Partners як і раніше — Японія та Сингапур. Громадянам цих країн відкриті кордони 192 країн світу. Друге місце поділяють Німеччина і Південна Корея (191). Водночас третє місце займають одразу чотири країни: Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія (190). На останніх місцях, як і раніше, — Сирія (29), Ірак (28) та Афганістан (26).