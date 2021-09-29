Україна в рейтингу свободи інтернету опинилась нижче Кенії та Гани. Проте обігнала Нігерію і Малайзію





Правозахисна організація Freedom House опублікувала черговий щорічний рейтинг свободи інтернету Freedom on the Net 2021 (.pdf). Україна в ньому набрала 62 зі 100 балів (плюс один бал до результату 2020 року) і зайняла 28 місце з 70 країн.

У новому рейтингу Україна розмістилась між Еквадором та Мексикою. Водночас як і рік тому, УАнет виявився менш вільний, ніж інтернет в Кенії та Тунісі.

Автори рейтингу, перераховуючи приклади обмеження свободи інтернету в Україні, поміж іншого, відзначають випадки блокуванням сторінок у соцмережах, блокування політичного, соціального чи релігійного вмісту, численні випадки кримінального переслідування користувачів соцмереж, а також кібератаки на блогерів та правозахисних організацій. Також експерти згадають Україні законодавчі ініціативи, які ставлять за мету цензуру контенту і деанонімізацію в інтернеті.

Перша трійка лідерів в рейтингу свободи інтернету залишилась незмінною: на першому місці — Ісландія, на другому — Естонія, а третю сходинку посідає Канада. Найнижче місце в рейтингу зайняв Китай, який набрав 10 балів. Трохи вище нього М’янма та Іран — 17 та 16 балів відповідно.

Днями ми вивчали рейтинг Цифрової якості життя DQL, у якому Україна піднялась на 18 позицій.