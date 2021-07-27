Україна запустила безоплатний тренувальний модуль навичок володіння комп’ютером (ICDL) – «Український цифровий громадянин»





За підтримки Міністерства цифрової трансформації України на сайті «Дія.Цифрова освіта» запущено один із 22 модулів цифрової навчальної системи International Computer Driver Licence (ICDL). Ця тренувальна версія тесту отримала назву «Український цифровий громадянин», вона буде доступною на безоплатній основі.

International Computer Driver Licence (ICDL) — це сертифікація, що дозволяє людям засвідчити свої навички роботи з комп’ютером за міжнародним стандартом. Цей сервіс є платним у всіх країнах світу та, зокрема, в Україні. Однак «Український цифровий громадянин» — це єдиний модуль, його тренувальна версія, що ексклюзивно доступний на безоплатній основі. Він являє собою пробне випробування міжнародної сертифікації навичок володіння комп’ютером. Подібного пробного тестування немає в країнах Європи. Україна стала першою країною, де реалізоване безоплатне пробне тестування.

«Модуль «Український цифровий громадянин» — це 36 запитань, що охоплюють такі теми: апаратне забезпечення комп’ютерів, операційні системи та принципи роботи в системі, файлова система, принципи роботи в текстовому редакторі, принципи створення електронних таблиць, інтернет, www, веббраузери, онлайн-сервіси, електронна пошта, спілкування в інтернеті, сучасні е-сервіси», — заявила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

«Український цифровий громадянин» є адаптованою українською версією модулю e-Citizen від ICDL. Цей модуль оцінює цифрові компетентності згідно з європейськими стандартами. Він вже доступний для ознайомлення на порталі «Дія.Цифрова освіта» за наступною адресою.

На відміну від національного тесту на цифрову грамотність (Цифрограм), який дозволяє засвідчити навички роботи з комп’ютером за національним стандартом, модуль «Український цифровий громадянин» ICDL засвідчує навички роботи з комп’ютером за міжнародним стандартом.

За словами президента Української асоціації фахівців інформаційних технологій Сергія Броніна, сертифікат ICDL знадобиться українцям у разі вступу до вищих навчальних закладів у багатьох країнах світу та Європи, а також під час працевлаштування до офісів міжнародних приватних компаній і фактично більшості компаній в Європейському Союзі.

Всі модулі ICDL можна пройти у сертифікованих центрах.

Джерело: Мінцифри