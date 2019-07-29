«Українська біржа» начинает торги акциями Apple





Ценные бумаги, которые выпускают (эмитируют) компании, торгуются на организованном рынке — биржах. В Украине есть около десятка бирж, но основные торги проходят на «Українській біржі». Так вот, сегодня, 29 июля, «Українська біржа» включила в Биржевой список (категория: внелистинговые ценные бумаги) акции Apple с тиккером «AAPL». Это реальные акции Apple, точно такие же как те, что торгуются на зарубежных площадках. Так что по ним можно будет получать дивиденды.

Это стало возможным благодаря подключению национального депозитария Украины к системе международного депозитарного учета Clearstream. Важно подчеркнуть, что торги выполняются именно на нашей бирже. И поскольку расчеты на фондовом рынке Украины могут выполнятся только в национальной валюте, то и цены в гривне. Лучшие предложения на покупку составляют 5003 грн за акцию, на продажу – 6666 грн за одну ценную бумагу. Для сравнения, сегодня, 29 июля, торги акциями Apple на бирже NASDAQ открылись с $208,46. Непосредственно сейчас за одну ценную бумагу Apple на бирже дают $209,90, что соответствует примерно 5300 грн. То есть, на украинской бирже цена заметно выше.

Инициатором обращения акций Apple на «Українській біржі» выступила компания «БТС Брокер». Детали подписанного соглашения стороны обещают раскрыть завтра.

По закону, для покупки ценных бумаг на бирже необходимо воспользоваться посредником — инвестиционной компанией или брокером. Список лицензированных брокеров, а также список приостановленных и аннулированных лицензий можно посмотреть на сайте НБУ.

Увы, акций Tesla, которые как раз сильно подешевели на днях, на «Українській біржі» пока нет.