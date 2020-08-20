Українська Вікіпедія оновила дизайн стартової сторінки, зробивши її більш сучасною і простою





Українська «Вікіпедія» оновила дизайн стартової сторінки, яка є найпопулярнішою за переглядами. Більшість відвідувачів починають перегляд саме з неї — це можуть бути десятки тисяч переглядів на день, а вже потім вони переходять на необхідні статті. І від того, наскільки вона зручна, корисна і продумана залежить дуже багато.

Новий дизайн запропонував один із активних дописувачів, він сподобався і був ухвалений спільнотою української «Вікіпедії». Нова стартова сторінка стала більш сучасною і водночас більш простою — без зайвого пафосу, картинок прапорів, гербів і того подібного. Змінився стиль написання: було прибрано зайві та старі стилі, а ось функціональність не змінилася. Цікаво, що невеликі оновлення дизайну відбувається постійно. Він включає оновлення шаблонів, стилів, з‘являються різні бета-функції. Це нормальний процес і він ніколи не зупиняється.

Адміністратор українського розділу онлайн-енциклопедії Назар Токарь розповів, що будь-які кардинальні зміни відбуваються за рішенням спільноти. Тобто кожний мовний розділ може змінити дизайн або функції, якщо це підтримає більшість редакторів. Такі рішення не погоджуються з головним офісом «Вікіпедії», що у Сан-Франциско. Там займаються перерозподілом донейтів на різні країни та іншими більш глобальними питаннями. В основному, це пов’язано з розвитком самого проекту і зовнішньою комунікацією.

За його словами кожний мовний розділ є більш-менш автономним — може самостійно вирішувати, що робити. Тобто спільнота обговорює запропоноване рішення (за процесом обговорення можна слідкувати на спеціальній сторінці). Хоча є окремі люди, що погоджують це рішення, затверджується воно на основі консенсусу спільноти. Немає, умовно, трьох людей, які придумують, як буде виглядати «Вікіпедія». Це все відбувається колегіально.

Зараз є досить велика кількість пропозицій. Наприклад, вже працює чорний список джерел — сайти, які не можна використовувати як джерело. Також є список неавторитетних джерел, вони мають відповідну позначку. В майбутньому може додатися список сумнівних або контроверсійних джерел, які за крайньої необхідності зможуть використовувати тільки адміністратори або патрульні української «Вікіпедії». Це нововведення перебуває на стадії обговорення.

Нагадаємо, що 30 січня 2020 року українському розділу «Вікіпедії» виповнилось 16 років. Перша стаття на сайті української онлайн-енциклопедії з’явилась на початку 2004 року, а вже в березні вона досягла позначки в мільйон статей.

Джерело: AIN.UA