Українські COVID-сертифікати успішно пройшли технічне оцінювання в Євросоюзі

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що «ковідні сертифікати», які наразі тестуються «Дії», успішно пройшли технічне оцінювання з боку ЄС. Це означає, що уряд став на крок ближче до повноцінного визнання документів та їх інтеграції з європейською системою.

«Технічна команда, залучена для оцінювання з боку ЄС, високо оцінила термін реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів вимогам у специфікаціях ЄС» із повідомлення Мінцифри

В Мінцифрі уточнюють, що попереду залишився останній крок, щоб COVID-сертифікати — політична частина взаємовизнання. У міністерстві очікують погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод найближчим часом.

Розробкою та технічною реалізацією «ковідних сертифікатів» для спрощення закордонних подорожей в «Дії» спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Точна дата офіційного запуску послуги та її інтеграції з європейською системою поки невідома.