Українські школярі увійшли в топ-10 команд світу на міжнародній олімпіаді з робототехніки FIRST Global Challenge





Команда українських школярів увійшла до першої десятки найкращих на міжнародній олімпіаді з робототехніки FIRST Global Challenge. Змагання, в яких взяли участь команди зі 191 країни, відбулись в Дубаї (ОАЕ) з 24 по 27 жовтня.

Цьогоріч олімпіада пройшла уже втретє і до цього моменту вище 20 місця українська збірна не піднімалася.

Україну на змаганнях представляла команда із чотирьох учасників: Олександр Плотницький, Віктор Жерноклеєв, Валентин Рибінський із Харкова та Юлія Шевченко з Києва. Ментор збірної – досвідчений робототехнік та викладач Денис Голубчіков. Хлопці уже 4 роки займаються разом у STEM-школі INVENTOR і брали участь у двох сезонах FIRST LEGO League як команда GES-GO. Виборювали призові місця як на відбіркових, так і на всеукраїнському етапах. Юлія минулоріч була в команді збірної України на FIRST Global Challenge, що проходив у Мексиці.

Тема цьогорічного сезону FIRST Global Challenge – очищення поверхні океану від пластику та інших матеріалів, які забруднюють воду і завдають шкоди світу тварин та людству в цілому. В рамках змагань команди за допомогою робота збирали великі та маленькі кульки, які символізують сміття, відвозили їх на спеціальні баржі та закидували на різні рівні вежі залежно від розміру.

Кожна команда зіграла 9 матчів у альянсі ще з двома країнами, які кожного разу змінювалися. Після шести виконаних місій українська збірна вирішила ризикнути й кардинально перебудувати робота майже на 80%. Акцент зробили на збиранні великих кульок. За три години копіткої праці робота вдалося зробити ефективнішим та стабільнішим, що й допомогло українцям набрати більшу кількість балів і суттєво вирватися вперед, увійшовши до етапу play-off та зайняти десяте місце. Переможцем стала команда Team Hope із п’яти сирійських підлітків-біженців.