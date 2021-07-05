Український хардкорний платформер Through the Nightmares отримав сторінку Steam та нову демо-версію





У гри Through the Nightmares, яку розробляє невеличка українська інді-команда Sandman Team, з’явилася сторінка у Steam на якій можна додати проєкт до списку очікуваних та завантажити розширену демо-версію з приблизно 20-30 хвилинами геймплею.

Through the Nightmares – це хардкорний платформер, в якому вам доведеться сотні разів помирати, продираючись у вигляді Пісочної Людини крізь світ дитячих кошмарів. Гра, що виконана у модному зараз low-poly стилі, дійсно дуже складна і чимось нагадує водночас серію платформерів Trine та кровавий Super Meat Boy.

Гру ще з 2016 р. розробляє невеличка команда з трьох осіб за власні кошти й здебільшого у вільний від основної роботи час. У фінальній версії, яка за задумом авторів вийде на Windows, macOS, Nintendo Switch та консолях Microsoft та Sony, буде більш ніж 45 рівнів у 3 різних сетингах, на яких гравці побачать безліч різноманітних механік, більше сотні за словами авторів. Геймлей Through the Nightmares пов’язаний з униканням різноманітних смертельних перешкод на шляху до виходу, а таймінги прив’язані до музики, що звучить на рівні.

Дата релізу Through the Nightmares неодноразово змінювалась, наразі розробники планують випустити фінальну версію гри у 2022 році.