Український комплекс самозахисту для Ан-26 успішно пройшов держвипробування





Комплекс захисту військово-транспортних літаків типу Ан-26 від керованих ракет з інфрачервоними системами самонаведення, розроблений київською НВФ «Адрон» успішно пройшов державні випробування. Випробування пройшли у першій половині травня на полігоні Широкий Лан, що в Миколаївській області, але компанія тільки зараз поділилась деталями з ресурсом Defense Express.

До комплексу захисту входять комбіновані пристрої викиду хибних теплових цілей (ХТЦ) «Адрос» КУВ 26-50 і станція оптико-електронного подавлення (СОЕП) «Адрос» КТ-03У, встановлені у спеціальних контейнерах. Літак типу Ан-26 (турбогвинтовий транспортник для перевезення вантажів та пасажирів) може нести чотири таких контейнери, кожен з яких вміщує 80 ХТЦ калібру 26 мм і 40 ХТЦ калібру 50 мм.

Нова СОЕП генерує більш потужний, ніж у СОЕП «Адрос» КТ-01АВ, завадовий сигнал, та має нові закони його модуляції. Працюючи в парі, КУВ і СОЕП забезпечують високу ефективність захисту літаків типу Ан-26, що і показали результати проведених державних випробувань.

Розробники стверджують, що систему можна використовувати не тільки для Ан-26, а й для Ан-32 та Ан-178.

Залишається додати, що самозахист може встановлюватись не тільки на літаки, але і на безпілотники. На сьогодні існує декілька видів таких комплексів. Окрім систем, що викидають хибні теплові цілі, проти керованих ракет з телевізійними системами використовують рішення з інфрачервоними модульованими випромінювачами та лазерами. Водночас в розробці знаходяться більш агресивні варіанти систем з перехопленням — наприклад, американці працюють над системою, яка повинна збивати ракети.