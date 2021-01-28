Український стартап Propertymate, який діджиталізує купування новобудов за допомогою штучного інтелекту, залучив $1 млн інвестицій від фонду Pragmatech





Propertymate, стартап, який діджиталізує купівлю новобудов в США, повідомив про залучення $1 млн у seed-раунді від фонду Pragmatech Ventures. Раніше у рамках участі в акселераційний програмі Techstars стартап також отримав $120,000 інвестицій.

Propertymate – це платформа, яка дозволяє покупцям первинної житлової нерухомості знайти всю інформацію про новобудови. Забудовники та агенти можуть продавати нерухомість швидше завдяки контактам із зацікавленими клієнтами. Стартап базується на штучному інтелекті, який допомагає аналізувати дані про покупців та нерухомість. Він прогнозує, в яких об’єктах клієнти будуть зацікавлені найбільше. Наразі Propertymate оперує в Остіні (Техас, США), а завдяки інвестиціям Pragmatech засновники планують масштабуватись ще на два міста.

“Незважаючи на COVID, ринок первинної нерухомості у США переживає справжній бум. Ми відчули ще більший попит на наш сервіс, тож тепер завдяки інвестиціям, впродовж наступних 6 місяців плануємо розпочати роботу також у Далласі та Х’юстоні. Наша ціль – стати найкращою платформою для пошуку, порівняння та покупки новобудов у США”, – CEО Propertymate Богдан Гнатковський. “Ранішe Propertymate фокусувався на агентах нерухомості, які прагнули доступу до інформації про всі новобудови у своєму регіоні. Утім, коли зросло число партнерств із забудовниками, дедалі більше девелоперів зацікавилися прямою комунікацією з покупцями. Ми змістили фокус і почали надавати сервіс і покупцям нерухомості, що стало одним із найуспішніших експериментів Propertymate” – СOO стартапу Софія Вишневська.

На початку пандемії забудовники скоротили маркетингові витрати та почали шукати альтернативні канали продажу – такі як Propertymate. Платформа бере у них комісію з угоди лише з клієнтами, які здійснили купівлю. Завдяки цьому кількість таких клієнтів сервісу зросла у 65 разів з березня 2020 року. Вони включають великих гравців ринку нерухомості, як Lennar, D.R. Horton, Taylor Morrison та Pulte Homes. Серед агентств, які використовують платформу, є і найбільші учасники ринку США, як-от Keller Williams, eXp Realty та Compass.

Стартап Propertymate було засновано в 2018 році Богданом Гнатковським та Софією Вишневською. Наразі команда стартапу налічує 17 людей, які працюють у Львові, Києві, Нью-Йорку та Остіні. Propertymate зараз активно росте і наймає нових людей.

Джерело: Propertymate